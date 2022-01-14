Боруссия Д заинтересована в приобретении защитника Челси

Защитник лондонского "Челси" и национальной сборной Дании Андреас Кристенсен попал в шорт-лист боссов дортмундской "Боруссии", об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, руководство клуба желает укрепить оборонительные редуты и планирует поработать над этим уже в январе. В частности, "Боруссия Д" может заключить предварительный контракт с Кристенсеном. У Андреаса осталось всего полгода по трудовому договору с "Челси". Ранее датчанином интересовалась каталонская "Барселона".

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 21 матч за лондонцев, он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.