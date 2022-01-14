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Последствия ковида. У защитника Баварии обнаружили проблему с сердцем

Германия
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Игрок пропустит несколько недель

Последствия ковида. У защитника Баварии обнаружили проблему с сердцем

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Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн рассказал о состоянии здоровья 21-летнего защитника Альфонсо Дэвиса, который ранее переболел на коронавирус.

"Вчера мы проводили контрольное обследование игроков, переболевших коронавирусом. У Альфонсо выявили признаки легкого миокардита (воспаления сердечной мышцы – прим.)

Это не драматично, но он пропустит следующие несколько недель, потому что для лечения требуется время. Мы точно не знаем, был ли миокардит вызван коронавирусом. Есть такая вероятность, но не на 100% ясно", – приводит слова Нагельсманна пресс-служба "Баварии".

В нынешнем сезоне Дэвис провел 23 матча за "мюнхенцев" и выполнил 6 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Альфонс Дейвис
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Источник:
FCBayern

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