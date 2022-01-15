Бундеслига, 19-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Бавария" 16:30

Трансляция – Megogo

Кёльн

"Кёльн" в последний месяц набрал приличный ход. "Козлы" сейчас на серии из трёх побед кряду: до нового года была оформлена шикарная победа над "Вольфсбургом" (2:3) с камбеком с 2:0 и минимальная виктория над "Штутгартом" (1:0). Форвард Антони Модест, переживающий вторую молодость в 33, забил в этих играх 3 гола, включая оба победных мяча.

Не промолчал французский таргетмен и в матче последнего тура против "Герты" (1:3), открыв счёт на 29-й минуте очередным голом головой. Результативность Модеста прямо вытекает из яркого и агрессивного стиля "Кёльна", блестяще действующего флангами. "Бавария" о них прекрасно наслышана из игры первого круга, в которой пропустила от "козлов" дважды и едва не упустила победу (3:2).

Бавария

"Бавария" после одного из рекордных первых кругов в своей новейшей истории влетела на старте нового года Гладбаху (1:2). "Боруссия" лучше всех в Германии противостоит гегемону, но тут всё дело в банальных кадрах. Из-за ковида Нагельсманн остался без Нойера, Дэвиса, Комана, Сане и ещё 4 игроков, не говоря уже о травмированных Горецке и Зюле, и улетевших на Кубок Африку Чупо-Мотинге и Сарре.

Нагельсманн бросил в бой на Гладбах парочку тинейджеров, включая 16-летнего Пауля Ваммера, и снова играл с Мусиалой в опорной зоне. Весь этот ночной кошмар должен вскоре исчезнуть – все кроме Эрнандеса уже вернулись после карантина и доступны для первой команды.

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Статистика и факты

"Бавария" "выиграла 7 последних выездных матчей против "Кёльна"

"Бавария" забивала "Кёльна" по минимум два гола в последних 7 матчах

"Кёльн" набрал 9 очков в последних 3 турах

"Бавария" побьёт рекорд Бундеслиги, если забьёт "Кёльну" – эта игра станет 65-й результативной кряду для Левандовски и компании

Модест забил 4 гола в 3 последних матчах

Ориентировочные составы

"Кёльн": Швабе – Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор – Озджан – Любичич, Дуда, Кайнц – Модест, Ут

"Бавария": Нойер – Киммих, Павар, Зюле, Забитцер – Рока, Толиссо – Гнабри, Мюллер, Мусиала – Левандовски

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Баварии" 2:4. "Кёльну" есть что противопоставить "рекордмайстру", особенно учитывая не лучшие кондиции игроков и хронические проблемы с высокой линией обороны при Нагельсманне. Ждём слегка безбашенного поединка с обоюдной результативностью. Ставка: обе забьют.