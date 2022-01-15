  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Еще один дубль Холанда. Боруссия Д – Фрайбург 5:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один дубль Холанда. Боруссия Д – Фрайбург 5:1. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

И не только норвежец забил два мяча

Еще один дубль Холанда. Боруссия Д – Фрайбург 5:1. Видео голов и обзор матча

Твіттер Боруссії Д/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Боруссия" Дормунд встретилась с "Фрайбургом". Хозяева обладали тотальным преимуществом, благодаря чему еще до перерыва вели в три мяча. Во втором тайме гости отквитали один гол, но все равно не смогли сдержать наступления мощных "джемлей". Наиболее результативными стали Эрлинг Холанд и Тома Менье – оба оформили по дублю. Кстати, для норвежца эти мячи стали 77 и 78 в 77-м матче за дортмундцев.

Боруссия Д – Фрайбург 5:1

Голы: Менье 14, 29, Холанд 45+1, 75, Дауд 86 – Демирович 61

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Фрайбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...