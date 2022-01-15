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Еще один дубль Холанда. Боруссия Д – Фрайбург 5:1. Видео голов и обзор матча
И не только норвежец забил два мяча
Твіттер Боруссії Д/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Боруссия" Дормунд встретилась с "Фрайбургом". Хозяева обладали тотальным преимуществом, благодаря чему еще до перерыва вели в три мяча. Во втором тайме гости отквитали один гол, но все равно не смогли сдержать наступления мощных "джемлей". Наиболее результативными стали Эрлинг Холанд и Тома Менье – оба оформили по дублю. Кстати, для норвежца эти мячи стали 77 и 78 в 77-м матче за дортмундцев.
Боруссия Д – Фрайбург 5:1
Голы: Менье 14, 29, Холанд 45+1, 75, Дауд 86 – Демирович 61
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