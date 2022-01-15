Бундеслига. Хет-трик Левандовски и рекордная победа Баварии, Унион уже в топ-4

"Бавария" на выезде уничтожила "Кёльн", взял первую победу в новом году. Роберт Левандовски оформил хет-трик и помог мюнхенцам установить новый рекорд результативности Бундеслиги – "рекордмайстер" отличился в 66-м матче кряду.

В первом тайме царил Томас Мюллер, дважды наказав "козлов" за наглость, в быстрых выпадах ассистировав на Роберта и Толиссо, который наконец вернулся в центр поля. Король ассистов отметился своим 150-м результативным пасом в чемпионате Германии, и во второй половине передал свои полномочия Сане – Лерой вышел на полчаса и помог Левандовски забить ещё дважды до финального свистка.

0:4. "Бавария" пережила кадровую катастрофу и снова в полном порядке. "Кёльну" после 3 побед кряду даже полезно вспомнить о вкусе поражений – безбашенный стиль Штеффена Баумгарта это круто и дерзко, но против "Баварии" такой план приравнивается к самоубийству.

Бундеслига, 19-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Бавария" 0:4

Голы: Левандовски 9, 62, 74, Толиссо 25

"Кёльн": Швабе – Шмитц (Эхизибу, 80), Килиан, Хюберс, Хектор – Озджан – Кайнц, Дуда (Любичич, 58), Шауб (Тильман, 57) – Модест (Андерссон, 73), Ут (Шиндлер, 73)

"Бавария": Нойер – Киммих, Павар, Зюле, Забитцер (Ричардс, 75) – Рока (Ваннер, 83), Толиссо (Нианзу, 75) – Гнабри, Мюллер (Тилман, 83), Мусиала (Сане, 60) – Левандовски

Предупреждение: Килиан 9

В параллельных матчах обошлось без голевых феерий. Доменико Тедеско кажется сходу нашёл ключи к Андре Силве. Португалец отметился 5-м голом в 5 матчах при новом тренере, открыв счёт с пенальти на 11-й минуте игры в Штутгарте, а после перерыва Кристофер Нкунку задкрепил результат для "РБ Лейпциг".

"Унион" продолжает дерзить и впервые в сезоне залетел в топ-4, переиграв другого неожиданного наглеца из зоны ЛЧ – "Хоффенхайм". Не остановил банду Урса Фишера даже автогол Баумгартля в дебюте встречи. "Вольфсбург" прервал 6-матчевую серию поражений ничьей с "Гертой", хотя мог рассчитывать и на большее. Закрытые "Майнц" и "Бохум" долго тоже играли на нули, но в итоге "карнавальники" все же дожали новичков лиги.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" 0:2

Голы: Силва 11 (пен), Нкунку 70

Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"

"Унион" – "Хоффенхайм" 2:1

Голы: Фогльзаммер 22, Премель 73 – Баумгартль 16 (автогол)

Вольфсбург, "Фольксваген-Арена"

"Вольфсбург" – "Герта" 0:0

Майнц, "МЕВА Арена"

"Майнц" – "Бохум" 1:0

Гол: Сен Жюст 48