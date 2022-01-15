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Мюллер набрал 150 ассистов в Бундеслиге. Только у Месси в чемпионатах больше

Германия
(3 голосов)

С момента дебюта Томаса

Мюллер набрал 150 ассистов в Бундеслиге. Только у Месси в чемпионатах больше

Opta / Автор неизвестен

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В матче 19-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде разгромила "Кельн" - 4:0.

Атакующий полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер записал на свой счет две голевые передачи в этом поединке - оба ассиста на мячи Роберта Левандовского.

Таким образом, немец набрал 150 ассистов в рамках Бундеслиги.

С момента дебюта Мюллера в немецком первенства, а это случилось 15 августа 2008 года, только Лео Месси удалось оформить больше результативных передач среди игроков топ-5 европейских лиг. У аргентинца за этот период 180 ассистов.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Кёльн
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Источник:
Opta

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