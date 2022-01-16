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Гениальный Роберт, не менее гениальный Томас. Кельн - Бавария 0:4. ВИДЕО обзор матча

Германия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Кельн - Бавария, чемпионат Германии, 15 января 2022

Гениальный Роберт, не менее гениальный Томас. Кельн - Бавария 0:4. ВИДЕО обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча 19-го тура немецкой Бундеслиги Кельн - Бавария. Героем встречи стал Роберт Левандовский, оформивший уже третий в этом сезоне хет-трик. Но и нельзя не отметить Томаса Мюллера, ассистировавшего в первых двух случаях. Особенно эффектным получился гол Толиссо. В настоящее время у Мюллера уже 16 результативных передач в рамках Бундеслиги! Благодаря этой победе Бавария сохранила отрыв от Боруссии в шесть очков.

Бундеслига. 19-й тур
Кельн – Бавария 0:4
Голы: Левандовский 9, 62, 74, Толиссо 25

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Кёльн
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