Гениальный Роберт, не менее гениальный Томас. Кельн - Бавария 0:4. ВИДЕО обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 19-го тура немецкой Бундеслиги Кельн - Бавария. Героем встречи стал Роберт Левандовский, оформивший уже третий в этом сезоне хет-трик. Но и нельзя не отметить Томаса Мюллера, ассистировавшего в первых двух случаях. Особенно эффектным получился гол Толиссо. В настоящее время у Мюллера уже 16 результативных передач в рамках Бундеслиги! Благодаря этой победе Бавария сохранила отрыв от Боруссии в шесть очков.

Бундеслига. 19-й тур

Кельн – Бавария 0:4

Голы: Левандовский 9, 62, 74, Толиссо 25