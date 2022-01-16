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Аугбург – Айнтрахт 1:1. Орлы не смогли дожать

Германия
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Команда Гласнера обязана была побеждать

Аугбург – Айнтрахт 1:1. Орлы не смогли дожать

Фото: imago images/Jan Huebner

Новина українською

Бундеслига, 19-й тур

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Айнтрахт 1:1

Голы: Грегорич 38 – Камада 22

Аугсбург: Гикевич – Гумны, Оксфорд, Гауэлеу, Яго – Майер, Дорш – Варгас (Хан, 68), Зекири (Педерсен, 46) – Пепи, Грегорич (Нидерлехнер, 68)

Айнтрахт: Рамай – Тута, Хасебе, Ндика – Туре, Роде (Якич, 79), Соу, Чендлер (Хинтереггер, 81) – Камада – Линдстрём, Борре (Пасиенсия, 81)

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Аугсбург
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