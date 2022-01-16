Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аугбург – Айнтрахт 1:1. Орлы не смогли дожать
Команда Гласнера обязана была побеждать
Фото: imago images/Jan Huebner
Бундеслига, 19-й тур
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Айнтрахт 1:1
Голы: Грегорич 38 – Камада 22
Аугсбург: Гикевич – Гумны, Оксфорд, Гауэлеу, Яго – Майер, Дорш – Варгас (Хан, 68), Зекири (Педерсен, 46) – Пепи, Грегорич (Нидерлехнер, 68)
Айнтрахт: Рамай – Тута, Хасебе, Ндика – Туре, Роде (Якич, 79), Соу, Чендлер (Хинтереггер, 81) – Камада – Линдстрём, Борре (Пасиенсия, 81)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо могло купить 70-миллионного форварда почти бесплатно, но клуб отказался
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Увольнение Шевченко, Русин переходит в Черноморец. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Второй матч Миколенко и экзамен для Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...