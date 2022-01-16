  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Арминия – Гройтер 2:2. Андердоги поделили очки
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арминия – Гройтер 2:2. Андердоги поделили очки

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Гонсало Кастро спас хозяев в концовке

Арминия – Гройтер 2:2. Андердоги поделили очки

Фото: Getty Images

Новина українською

Бундеслига, 19-й тур

Билефельд, Шюко-Арена

Арминия – Гройтер 2:2

Голы: Окугава 8, Кастро 83 – Левелинг 35, Нильсен 67

Гонсало Кастро вывел “Арминию” из зоны вылета, сравняв счёт в концовке матча с “Гройтером”. Это набранное очко позволило билефельдцем сравняться со “Штутгартом”, но опередить “шваб” по разнице мячей.

“Гройтер” безнадёжно плетётся на дне с 11-очковым отставанием от конкурентов. Новичок Бундеслиги проиграл лишь однажды в пяти последних турах, а сегодняшняя ничья стала третьей кряду, вслед за нулями с “Аугсбургом” и “Штутгартом”. Но “Гройтер” поздновато включился.

“Гройтер” все 90 минут доминировал во владении, но никак преимуществ из этого не выжал. Два забитых гола – откровенное везение. “Арминия” в своих быстрых атак была намного опаснее, но максимального результата это не дало.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гройтер Фюрт Арминия (Билефельд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...