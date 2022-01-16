Бундеслига, 19-й тур

Билефельд, Шюко-Арена

Арминия – Гройтер 2:2

Голы: Окугава 8, Кастро 83 – Левелинг 35, Нильсен 67

Гонсало Кастро вывел “Арминию” из зоны вылета, сравняв счёт в концовке матча с “Гройтером”. Это набранное очко позволило билефельдцем сравняться со “Штутгартом”, но опередить “шваб” по разнице мячей.

“Гройтер” безнадёжно плетётся на дне с 11-очковым отставанием от конкурентов. Новичок Бундеслиги проиграл лишь однажды в пяти последних турах, а сегодняшняя ничья стала третьей кряду, вслед за нулями с “Аугсбургом” и “Штутгартом”. Но “Гройтер” поздновато включился.

“Гройтер” все 90 минут доминировал во владении, но никак преимуществ из этого не выжал. Два забитых гола – откровенное везение. “Арминия” в своих быстрых атак была намного опаснее, но максимального результата это не дало.