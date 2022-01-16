Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арминия – Гройтер 2:2. Андердоги поделили очки
Гонсало Кастро спас хозяев в концовке
Фото: Getty Images
Бундеслига, 19-й тур
Билефельд, Шюко-Арена
Арминия – Гройтер 2:2
Голы: Окугава 8, Кастро 83 – Левелинг 35, Нильсен 67
Гонсало Кастро вывел “Арминию” из зоны вылета, сравняв счёт в концовке матча с “Гройтером”. Это набранное очко позволило билефельдцем сравняться со “Штутгартом”, но опередить “шваб” по разнице мячей.
“Гройтер” безнадёжно плетётся на дне с 11-очковым отставанием от конкурентов. Новичок Бундеслиги проиграл лишь однажды в пяти последних турах, а сегодняшняя ничья стала третьей кряду, вслед за нулями с “Аугсбургом” и “Штутгартом”. Но “Гройтер” поздновато включился.
“Гройтер” все 90 минут доминировал во владении, но никак преимуществ из этого не выжал. Два забитых гола – откровенное везение. “Арминия” в своих быстрых атак была намного опаснее, но максимального результата это не дало.
Популярное сейчас
- Коноплянка готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в Днепр-1
- Увольнение Шевченко, Русин переходит в Черноморец. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шаран: Я решил дать Селезневу шанс
- Последствия ковида. У защитника Баварии обнаружили проблему с сердцем
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО