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А ты мне – кепку. Мануэль Нойер и тренер Кельна совершили интересный обмен

Германия
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Футбол живет за счет подобных моментов

А ты мне – кепку. Мануэль Нойер и тренер Кельна совершили интересный обмен

Getty Images / Global Images Ukraine

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В субботу, 15 января, "Кельн" у себя дома был разгромлен мюнхенской "Баварией" со счетом 0:4. Вполне буднично хет-трик в свой актив записал польский форвард Роберт Левандовский, также удалось забить Корентену Толиссо.

Тем не менее, кое-что действительно интересное в этом матче все-таки произошло. После финального свистка главный тренер "Кельна" Штеффен Баумгарт попросил вратарский свитер у Мануэля Нойера. Лидер "Баварии" не отказал наставнику команды соперника, но сам взамен взял фирменную кепку Штеффена.

Дело в том, что головные уборы – настоящая страсть Баумгарта. Иногда даже сами футболисты "Кельна" не упускают возможности потроллить коуча и стянуть любимый атрибут с макушки своего тренера в рамках празднования очередного гола.

В целом, Баумгарт знает толк в юморе. В ноябре он нарядился в костюм единорога на кельнский карнавал, о чем мы уже сообщали ранее:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Кёльн Штеффен Баумгарт
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