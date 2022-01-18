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А ты мне – кепку. Мануэль Нойер и тренер Кельна совершили интересный обмен
Футбол живет за счет подобных моментов
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу, 15 января, "Кельн" у себя дома был разгромлен мюнхенской "Баварией" со счетом 0:4. Вполне буднично хет-трик в свой актив записал польский форвард Роберт Левандовский, также удалось забить Корентену Толиссо.
Тем не менее, кое-что действительно интересное в этом матче все-таки произошло. После финального свистка главный тренер "Кельна" Штеффен Баумгарт попросил вратарский свитер у Мануэля Нойера. Лидер "Баварии" не отказал наставнику команды соперника, но сам взамен взял фирменную кепку Штеффена.
???? Manuel Neuer with Steffen Baumgart's cap pic.twitter.com/UkOTRKaQGH— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 16, 2022
Köln coach Steffen Baumgart got Manuel Neuer's shirt and gave him his cap pic.twitter.com/aKJD2a4eKi— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 15, 2022
Дело в том, что головные уборы – настоящая страсть Баумгарта. Иногда даже сами футболисты "Кельна" не упускают возможности потроллить коуча и стянуть любимый атрибут с макушки своего тренера в рамках празднования очередного гола.
Find someone who celebrates a goal with you like Anthony Modeste does with Steffen Baumgart.#KOEFCU pic.twitter.com/xLAU3sKDua— DW Sports (@dw_sports) November 7, 2021
В целом, Баумгарт знает толк в юморе. В ноябре он нарядился в костюм единорога на кельнский карнавал, о чем мы уже сообщали ранее:
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