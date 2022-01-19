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Кельн – Гамбург. 1:1 (3-4 по пен.). Вылетели из Кубка из-за удара не по правилам – Видео

Германия
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В серии послематчевых 11-метровых нельзя дважды касаться мяча ногой

Кельн – Гамбург. 1:1 (3-4 по пен.). Вылетели из Кубка из-за удара не по правилам – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Кельн" уступил дома "Гамбургу" в серии послематчевых пенальти и вылетел из Кубка Германии из-за удара не по футбольным правилам. Флориан Кайнц положил мяч на мыс левой ноги, а ударом с правой перекинул вратаря.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В дополнительное счет открыл Глатцель на 92-ой, а сравнял Модест на 120+2.

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В статье: кубок Германии Антони Модест Гамбург Кёльн Флориан Кайнц Роберт Глатцель
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