Кельн – Гамбург. 1:1 (3-4 по пен.). Вылетели из Кубка из-за удара не по правилам – Видео

"Кельн" уступил дома "Гамбургу" в серии послематчевых пенальти и вылетел из Кубка Германии из-за удара не по футбольным правилам. Флориан Кайнц положил мяч на мыс левой ноги, а ударом с правой перекинул вратаря.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В дополнительное счет открыл Глатцель на 92-ой, а сравнял Модест на 120+2.