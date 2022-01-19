Человек-гол. В активе Эрлинга Холанда – 79 голов в 78 поединках за Боруссию Дортмунд

Нападающий дортмундской "Боруссии" и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар в рамках поединка Кубка Германии против команды "Санкт-Паули". Форвард забил единственный гол "шмелей" в этом матче, команда Эрлинга вполне себе сенсационно вылетела из соревнования на этапе 1/8 финала (2:1).

При этом статистические порталы напоминают, что норвежец провел свой 79-й гол за "Боруссию Д" во всех турнирах. Холанд сыграл за клуб 78 матчей. Таким образом, в среднем за "шмелей" он забивает больше гола за поединок.

Напомним, 29 декабря 2019 года клуб из Дортмунда объявил о подписании контракта с Холандом до 2024 года. В текущем сезоне он забил 15 голов в 13 матчах Бундеслиги, трижды отличился в трех матчах Лиги Чемпионов, а также забил четыре гола в двух поединках Кубка Германии.

Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. В последнее время активизировались слухи о том, что Эрлинг в следующем сезоне перейдет в один испанских грандов. Впрочем, им также интересуются в Англии и Париже.