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Человек-гол. В активе Эрлинга Холанда – 79 голов в 78 поединках за Боруссию Дортмунд

Германия
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(1 голосов)

В среднем больше гола за матч

Человек-гол. В активе Эрлинга Холанда – 79 голов в 78 поединках за Боруссию Дортмунд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд реализовал 11-метровый удар в рамках поединка Кубка Германии против команды "Санкт-Паули". Форвард забил единственный гол "шмелей" в этом матче, команда Эрлинга вполне себе сенсационно вылетела из соревнования на этапе 1/8 финала (2:1).

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При этом статистические порталы напоминают, что норвежец провел свой 79-й гол за "Боруссию Д" во всех турнирах. Холанд сыграл за клуб 78 матчей. Таким образом, в среднем за "шмелей" он забивает больше гола за поединок.

Напомним, 29 декабря 2019 года клуб из Дортмунда объявил о подписании контракта с Холандом до 2024 года. В текущем сезоне он забил 15 голов в 13 матчах Бундеслиги, трижды отличился в трех матчах Лиги Чемпионов, а также забил четыре гола в двух поединках Кубка Германии.

Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. В последнее время активизировались слухи о том, что Эрлинг в следующем сезоне перейдет в один испанских грандов. Впрочем, им также интересуются в Англии и Париже.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Комментарии (4)
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vadooo (Слатино)
19.01.2022 в 13:42
Где же наши вундеркинды ?
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 13:15
Зато у нас все нападающие вечно перспективные...
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 12:41
Нереально круто!
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
19.01.2022 в 12:36
Ще після 9 голів Гондурасу слідкую за цим хлопчиною, і відразу тоді подумав, що "оце" виросте у знатного гравця... Поки не помиляюсь
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+2
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