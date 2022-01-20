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Бавария хочет купить опорника гладбахской Боруссии. Предлагают им вдвое меньше запрашиваемого

Германия
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"Боруссия" просит 9 миллионов евро за Закарию

Бавария хочет купить опорника гладбахской Боруссии. Предлагают им вдвое меньше запрашиваемого

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бавария" хочет купить у "Боруссии" Менхенгладбах опорного полузащитника Дениса Закарию, сообщает Bild. Мюнхенцы готовы выдать за швейцарца вдвое меньше запрашиваемых 9 миллионов евро.

Сообщается, что 25-летний хавбек – главная цель мюнхенского клуба.

Интерес к Закарии также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Арсенал", "Барселона" и дортмундская "Боруссия".

Хасан Салихамиджич рассматривает Закарию как центрального защитника. Вероятно, это означает, что Никлас Зюле не продлит контракт с клубом.

В этом сезоне полузащитник провел за "Боруссию" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Денис Закариа
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