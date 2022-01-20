Бавария хочет купить опорника гладбахской Боруссии. Предлагают им вдвое меньше запрашиваемого

"Бавария" хочет купить у "Боруссии" Менхенгладбах опорного полузащитника Дениса Закарию, сообщает Bild. Мюнхенцы готовы выдать за швейцарца вдвое меньше запрашиваемых 9 миллионов евро.

Bayern will have to act quickly if they want to sign Zakaria, possibly this month. Several top clubs want the player (Man United, Juventus, Arsenal, Barcelona, Dortmund). Gladbach want €9m. As of now, Bayern would only be willing to pay half that [Bild] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 20, 2022

Сообщается, что 25-летний хавбек – главная цель мюнхенского клуба.

Интерес к Закарии также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Арсенал", "Барселона" и дортмундская "Боруссия".

Хасан Салихамиджич рассматривает Закарию как центрального защитника. Вероятно, это означает, что Никлас Зюле не продлит контракт с клубом.

В этом сезоне полузащитник провел за "Боруссию" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.