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Хоффенхайм – Боруссия Д. Прогноз матча Бундеслиги на 22.01.22

Германия
(1 голосов)

Конкуренты за место в ЛЧ

Хоффенхайм – Боруссия Д. Прогноз матча Бундеслиги на 22.01.22

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 20-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 16:30

Трансляция – Megogo

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" совсем неслучайно оказался в зоне Лиге Чемпионов. У TSG случился небольшой спад в последних турах – удалось выиграть лишь одну из четырёх встреч в Бундеслиге. Но главный козырь "Хоффе" – игра на своём поле. В Зинсхайме коллектив Себастьяна Хенесса и вовсе не проигрывал с сентября, а из 7 последних соперников очки отсюда увозила лишь "Боруссия" Гладбах (1:1).

Посреди недели "Хоффенхайм" неожиданно уступил "Фрайбургу" в Кубке Германии с разгромным счётом 1:4, но вряд ли стоит принимать этот результат всерьёз. А вот на что стоит обратить внимание – так это отсутствие Самассеку. Малиец уехал на Кубок Африки и оставил брешь в центре поля зинсхаймцев.

Боруссия Дортмунд

Прошлая неделя отлично отразила всю суть нынешней "Боруссии". Сначала Дортмунд в абсолютно доминантной манере разобрался с всё тем же "Фрайбургом", забив 5 мячей в ворота лучшей защиты Бундеслиги. И вслед за этим позорно вылетели из Кубка Германии от второлигового "Санкт-Паули" (1:2). И ротацией такое не объяснишь, когда на поле появились Холанд, Ройс и Беллингем.

Нынешняя "Боруссия" обладает сильным характером – Дортмунд недавно выиграл у "Айнтрахта", уступая в счёте 0:2 к перерыву. В первому круге с "Хоффе" Холанд в схожей манере принёс победу с идентичным счётом 3:2 с голом в компенсированное время. Но вот системного футбола, которого мы так ждали от Розе, БД пока не демонстрирует.

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Статистика и факты

  • "Хоффенхайм" выиграл 6 из 7 последних домашних матчей
  • "Хоффенхайм" забивал по 2 гола в 6 из 7 последних домашних встреч
  • "Боруссия" 4 раза проиграла на выезде в сезоне, при всего 3 победах
  • В этом сезоне Холанд демонстрирует свою лучшую результативность за всю карьеру в Германии (1.25 гола/90 минут в Бундеслиге)

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Фогт, Гриллич, Ричардс – Пош, Штиллер, Гайгер, Раум – Крамарич – Бебу, Даббур

Дортмунд: Кобель - Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Витсель, Беллингем – Брандт, Ройс, Мален – Холанд

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Прогноз на матч Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

Прогноз: Ничья 2:2. Класс линии атаки Дортмунда в хороший день может принести им победу над любой командой Бундеслиги. Но выездная форма "шмелей" вызывает опасения. Особенно когда предстоит путь в крепость "Хоффенхайма". Так что ждём осечки БД.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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