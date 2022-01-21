Бундеслига, 20-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Арминия" 0:2

Голы: Виммер 5, Шепф 27

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер (Хасебе, 46), Тута – Костич, Соу, Роде (Пасиенсия, 61), Чендлер (Ахе, 74) – Камада (Хрустич, 87), Линдстрём – Борре

"Арминия": Ортега – Андраде, Нильссон, Пайпер, Брюннер – Окугава (Хак, 83), Василидис (Кунц, 61), Шепф – Крюгер (Лаурсен, 83), Серра (Клос, 61), Виммер (Кастро, 73)

"Арминия" добыла сенсационную победу во Франкфурте, ставшей для них третьей в 5 последних турах. Благодаря такому рывку недавний аутсайдер забрался на 14-ю позицию, оторвавшись от зоны вылета. "Айнтрахт" же снова чередует взлёты и падения – за 6 викториями в 7 турах до нового года последовала уже третья кряду потеря очков, из-за чего "орлы" снова отдалились от зоны еврокубков.

У "Айнтрахта" сегодня ничего не получалось в атаке. Костич вернулся после ковида не в лучших кондициях, и его игра оставляла желать лучшего. А другого оружия у "орлов" и не находилось. В итоге серб настрелял невероятные 26 кроссов, но и треть из них не добралась до цели. За все 90 минут для Рафы Борре удалось создать лишь один толковый шанс, уже при счёте 0:2, но колумбиец умудрился попасть в Ортегу с нескольких метров.

А вела "Арминия" к тому моменту благодаря Патрику Виммеру, создавших оба мяча во встрече. Сначала австриец неожиданно оказался на неродном левом фланге, поставив в тупик слишком узко расположенную оборону хозяев. А вскоре Патрику дался настоящий шедевр - Виммер в быстрой атаке принял мяч в штрафной, убрал защитника на замахе и рабоной выпилил навес прям на грудь Шепфу. 0:2. Такого стильного футбола от "Арминии" вряд ли ждали.