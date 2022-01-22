Боруссия получит солидный бонус, если Барселона разорвет контракт с Дембеле

"Боруссия" из Дортмунда получит бонус от "Барселоны", если уход вингера Усмана Дембеле из каталонского клуба состоится в зимнее трансферное окно.

В соглашении прописано, что в случае ухода француза из "блауграны" до окончания действия контракта, клуб будет обязан выплатить немцам 5 млн евро.

Получается, что общая сумма выплат "Барсы" за трансфер Дембеле может достигнуть 148 млн евро. Напомним, что сам переход стоил 105 млн евро, но позже было уплачено еще 38 млн в виде различных бонусов.