Бундеслига. Классическая победа Дортмунда, Диаби уничтожил Аугсбург

“Боруссия” с большим трудом увезла три очка из Зинсхайма. Команда Себастьяна Хёнесса дала Дортмунду ожесточенный бой, и лишь из-за невезения и низшего индивидуального класса игроков покинула арену “Презеро” без результата за спиной.

“Хоффенхайм” все 90 минут владел инициативой, нанёс в 4 раза больше ударов и не давал БД продохнуть. Но невероятная экономность “Боруссии” у чужих ворот не оставила хозяев шансов – хотя на 3 гола с двух ударов в створ далеко не уедешь. В другой вечер команда Марко Розе обязательно проиграет такую игру. Но сегодня победа и всего -3 от “Баварии”, которая в воскресенье отправится в Берлин по душу “Герты”.

Главным героем сегодняшней встречи неожиданно оказался Донни Мален. Голландец сначала отдал по ассисту на Холанда и Ройса, а затем сыграл ключевую роль в автоголе Раума. 30-миллионная инвестиция начинает работать, хотя о Малене разговор нужно будет заводить уже после ухода Холанда летом. Тогда мы и увидим настоящего Малена – а пока он довольствуется ролью Обамеянга при живом Левандовски, как было в Дортмунде начале 2010-тых.

Бундеслига. 20-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:3

Голы: Крамарич 45+1, Раттер 77 – Холанд 6, Ройс 58, Раум 66 (автогол)

Хоффенхайм: Бауманн – Хюбнер (Нортвейт, 62), Фогт, Ричардс – Раум (Ларсен, 83), Штиллер, Гайгер (Руди, 62), Бебу – Баумгартнер (Раттер, 9) – Крамарич, Даббур

Боруссия: Кобель – Геррейру, Хуммельс, Аканджи (Понгранчич, 83), Вольф (Загаду, 56) – Беллингем, Дауд, Брандт (Азар, 56) – Мален (Мукоко, 83), Холанд (Витсель, 63), Ройс

Предупреждения: Руди 66 – Хуммельс 49

Леверкузен, БайАрена

Байер – Аугсбург 5:1

Голы: Беллараби 9, Диаби 24, 65, 69, Аларио 81 – Майер 62

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Унион 1:2

Голы: Коне 40 – Крузе 18 (пен), 84

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Штутгарт 2:0

Голы: Ито 37 (автогол), Шаде 71

Гройтер Фюрт, Шпортпарк Ронхоф

Гройтер – Майнц 2:1

Голы: Дудзяк 12, Белль 66 (автогол) – Онисиво 90+3