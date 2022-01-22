Подражание Дембеле? Зюле отклонил предложение Баварии о новом контракте

Немецкий защитник "Баварии" Никлас Зюле продолжает вести переговоры о продлении контракта с клубом. Однако он отклонил первое предложение мюнхенцев.

"Бавария" установила дедлайн для переговоров - середина февраля. После этого, если немецкий защитник не подпишет обновленный контракт, клуб больше не будет заинтересован в его кандидатуре.

В текущем сезоне 26-летний центральный защитник провел 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.