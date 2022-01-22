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Подражание Дембеле? Зюле отклонил предложение Баварии о новом контракте
Игроку не нравятся условия соглашения
Немецкий защитник "Баварии" Никлас Зюле продолжает вести переговоры о продлении контракта с клубом. Однако он отклонил первое предложение мюнхенцев.
"Бавария" установила дедлайн для переговоров - середина февраля. После этого, если немецкий защитник не подпишет обновленный контракт, клуб больше не будет заинтересован в его кандидатуре.
В текущем сезоне 26-летний центральный защитник провел 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
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Источник:As
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