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Байер подписал лидера атаки Зенита
Но перейдет в Бундеслигу только летом
Официальный сайт ФК "Байер" обьявил о подписании нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна.
Иранец перейдет в немецкий клуб предстоящим летом, а вторую половину текущего сезона доиграет за российскую команду. Контракт 27-летнего игрока с "фармацевтами" будет рассчитан до 2027 года.
В составе "Зенита" форвард отметился 52 забитыми мячами в 79 матчах. В футболке питерского клуба Сердар завоевал шесть национальных титулов.
???? #Bayer04 hat den iranischen Nationalspieler Sardar #Azmoun verpflichtet.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 22, 2022
Der Mittelstürmer kommt zur Saison 2022/23 von @zenit_spb und unterschreibt bis 2027. ✍️#Azmoun2027 | #Werkself pic.twitter.com/FNwxOJNaMD
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