Байер подписал лидера атаки Зенита

Официальный сайт ФК "Байер" обьявил о подписании нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна.

Иранец перейдет в немецкий клуб предстоящим летом, а вторую половину текущего сезона доиграет за российскую команду. Контракт 27-летнего игрока с "фармацевтами" будет рассчитан до 2027 года.

В составе "Зенита" форвард отметился 52 забитыми мячами в 79 матчах. В футболке питерского клуба Сердар завоевал шесть национальных титулов.