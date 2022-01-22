  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер подписал лидера атаки Зенита
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер подписал лидера атаки Зенита

Германия
(1 голосов)

Но перейдет в Бундеслигу только летом

Байер подписал лидера атаки Зенита

Новина українською

Официальный сайт ФК "Байер" обьявил о подписании нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна.

Иранец перейдет в немецкий клуб предстоящим летом, а вторую половину текущего сезона доиграет за российскую команду. Контракт 27-летнего игрока с "фармацевтами" будет рассчитан до 2027 года.

В составе "Зенита" форвард отметился 52 забитыми мячами в 79 матчах. В футболке питерского клуба Сердар завоевал шесть национальных титулов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Байер (Леверкузен) Сердар Азмун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...