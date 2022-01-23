Бундеслига, 20-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Бавария 18:30

Трансляция – Megogo

Герта

На прошлой неделе "Герта" разделила очки с "Вольфсбургом" в безголевом поединке на "Фольксваген Арена". Результат удовлетворительный, но на фоне удручающей формы "волков" столичной команде можно было бы помечтать и о большем. Например, о выходе в 1/4 финала Кубка Германии, но в берлинском дерби "Герта" проиграла на неделе "Униону" и покинула турнир.

Из хороших новостей – возвращение Стевана Йоветича. Черногорец особенно классно начал при Тайфуне Коркуте, но травма нарушила планы команды. Йоветич не готов выйти в старте в воскресенье, но его наличие всё равно должно греть душу команде - когда Стеван забивает, "Герта" практически никогда не уступает (одно поражение).

Бавария

"Бавария" после вылета из кубка ещё в прошлом раунде имела возможность перевести дух посреди недели. Неделю назад Мюнхен разнёс "Кёльн" на выезде (0:4) благодаря хет-трику Левандовски, который на неделе получил премию лучшего игрока года по версии ФИФА.

Упамекано снова в строю, так что Павар покинет свой любимый центр обороны и передвинется направо. Это даст дорогу Киммиху в центр поля – его там очень не хватало. Сначала ковид у самого Йозуа, а затем кадровый кризис, заставивший его перейти в линию обороны. Всё это лишало "Баварию" доминации в центре поля, но с возвращением Киммиха всё должно наладиться.

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Статистика и факты

"Герта" проиграла лишь одну игру в сезоне, когда забивал Йоветич

"Герта" проиграла 18 из 24 последних матчей против "Баварии" в Бундеслиге

Левандовски забил 10 голов в 5 последних играх против "Герты"

"Бавария" забивала в 66 последних матчах Бундеслиги

Ориентировочные составы

Герта: Шволов – Пекарик, Штарк, Боята, Миттльштадт – Рихтер, Аскасибар, Дарида, Сердар – Бельфодиль, Маолида

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Зюле, Эрнандес – Киммих, Толиссо – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Герта – Бавария от UA-Футбол

"Герта" в последнее время не блещет в обороне. В 4 последних турах команда Коркута допускает в среднем по 2.13 ожидаемых голов. С такой статистикой пытаться утихомирить Роберта Левандовски и компанию будет трудно. Ждём от "Баварии" разгромной победы без пропущенных для Ману Нойера. Прогноз: 0:3.