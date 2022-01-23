Бавария может подписать ключевого полузащитника Барселоны уже этой зимой

Мюнхенская "Бавария" собирается купить центрального полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга уже в зимнее трансферное окно.

Представители немецкого клуба уже связались с агентом 24-летнего нидерландца. Также, если не получится подписать хавбека зимой, клуб рассматривает вариант сделать это летом.

В текущем сезоне Френки де Йонг забил один мяч и отдал две результативные передачи в 25 матчах за "Барселону" во всех турнирах.