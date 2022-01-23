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Бавария может подписать ключевого полузащитника Барселоны уже этой зимой

Германия
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Игрок интересен мюнхенцам

Бавария может подписать ключевого полузащитника Барселоны уже этой зимой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Мюнхенская "Бавария" собирается купить центрального полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга уже в зимнее трансферное окно.

Представители немецкого клуба уже связались с агентом 24-летнего нидерландца. Также, если не получится подписать хавбека зимой, клуб рассматривает вариант сделать это летом.

В текущем сезоне Френки де Йонг забил один мяч и отдал две результативные передачи в 25 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Marca

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