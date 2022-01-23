Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария может подписать ключевого полузащитника Барселоны уже этой зимой
Игрок интересен мюнхенцам
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Мюнхенская "Бавария" собирается купить центрального полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга уже в зимнее трансферное окно.
Представители немецкого клуба уже связались с агентом 24-летнего нидерландца. Также, если не получится подписать хавбека зимой, клуб рассматривает вариант сделать это летом.
В текущем сезоне Френки де Йонг забил один мяч и отдал две результативные передачи в 25 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Marca
Популярное сейчас
- Ассистент Луческу: Если молодые игроки будут продолжать прогрессировать, могут стать основными
- Сербия - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Агент Леднева: Богдан ушел из Динамо из-за большой конкуренции
- Байер подписал лидера атаки Зенита
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...