Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг – Вольфсбург 2:0. Быки дожали волков в концовке
Очередная победа команды Тедеско
Фото: RB Leipzig
Бундеслига, 20-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 2:0
Голы: Орбан 76, Гвардиол 84
"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан (Мукиеле, 74) – Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс, 55), Хенрикс (Клостерман, 56) – Нкунку (Поульсен, 81) – Силва, Новоа (Ольмо, 55)
"Вольфсбург": Кастельс – Брукс, Борно, Лакруа – Руссийон, Герхардт (Ф. Нмеча, 79), Арнольд, Баку – Вальдшмидт (Филипп, 46), Вранкс (Лукебакио, 79) – Вегорст
Предупреждения: Кампль 67, Ольмо 73, Адамс 82 – Лакруа 59
"Лейпциг" поднялся на шестую строчку после победы над "Вольфсбургом", ставшей для них третьей кряду в чемпионате. Серия "волков" же не лезет ни в какие ворота – 9 матчей без побед, семь из которых были проиграны. До зоны вылета рукой подать, а ведь после 4 туров тогда ещё "волки" Марко ван Боммеля возглавляли Бундеслигу – невероятное падение.
Тем не менее, "Вольфсбург" неплохо начал сегодняшнюю игру на "Ред Булл Арене". В первые полчаса "быки" неплохо давили, но в завершающей стадии все рассыпалось. А затем "волки" неожиданно перехватили инициативу. В отрезок с 34-й по 40-ю минуту команда Кофельдта нанесла 5 ударов из пределов штрафной Петера Гулачи. Самый опасный момент был у Астера Вранкса, но тот пробил в Гулачи с метров 6. Правда, эта вспышка оказалась единственным положительным отрезком "волков" в атаке - в остальное время в свою штрафную площадь "быки" соперника не пускали и бить не давали.
После перерыва "РБ Лейпциг" начала давить и в конце концов нашёл свои голы. При бестолковой игре форвардов на себя их полномочия взяли защитники. Силве откровенно не везло, его юный партнёр Уго Новоа часто выпадал из игры, а у Нкунку был откровенно плохой день.
В тяжелый момент на помощь пришёл ветеран команды Вилли Орбан. Венгр добил мяч в пустые ворота после удара Силвы в перекладину. Гости пошли отыгрываться, на поле вышел Феликс Нмеча, чтобы усилить давление. Но РБ выскочил в контратаку и поставил точку в игре. Снова чудеса от оборонцев. Мукиеле классно передачей нашёл Гвардиола в штрафной, а тот отметил своё 20-летие изящным перебросом вратаря. 2:0. Защита "Лейпцига" сегодня сделала результат на обоих половинах поля. Три ЦЗ и три голевых действия – вот вам вес созидательный центрбеков в наше время.
Популярное сейчас
- Украина разбила Сербию во втором матче на Евро-2022 по футзалу
- Поворознюк: В Ингульце не будет футболистов из Динамо
- Сборная Польши готова предложить Шевченко меньше, чем он хочет, но больше, чем он зарабатывал у Дженоа
- Кельн - Гамбург. 1:1 (3:4 по пен.). Вылетели из Кубка из-за удара не по правилам – Видео
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО