Бундеслига, 20-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 2:0

Голы: Орбан 76, Гвардиол 84

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан (Мукиеле, 74) – Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс, 55), Хенрикс (Клостерман, 56) – Нкунку (Поульсен, 81) – Силва, Новоа (Ольмо, 55)

"Вольфсбург": Кастельс – Брукс, Борно, Лакруа – Руссийон, Герхардт (Ф. Нмеча, 79), Арнольд, Баку – Вальдшмидт (Филипп, 46), Вранкс (Лукебакио, 79) – Вегорст

Предупреждения: Кампль 67, Ольмо 73, Адамс 82 – Лакруа 59

"Лейпциг" поднялся на шестую строчку после победы над "Вольфсбургом", ставшей для них третьей кряду в чемпионате. Серия "волков" же не лезет ни в какие ворота – 9 матчей без побед, семь из которых были проиграны. До зоны вылета рукой подать, а ведь после 4 туров тогда ещё "волки" Марко ван Боммеля возглавляли Бундеслигу – невероятное падение.

Тем не менее, "Вольфсбург" неплохо начал сегодняшнюю игру на "Ред Булл Арене". В первые полчаса "быки" неплохо давили, но в завершающей стадии все рассыпалось. А затем "волки" неожиданно перехватили инициативу. В отрезок с 34-й по 40-ю минуту команда Кофельдта нанесла 5 ударов из пределов штрафной Петера Гулачи. Самый опасный момент был у Астера Вранкса, но тот пробил в Гулачи с метров 6. Правда, эта вспышка оказалась единственным положительным отрезком "волков" в атаке - в остальное время в свою штрафную площадь "быки" соперника не пускали и бить не давали.

После перерыва "РБ Лейпциг" начала давить и в конце концов нашёл свои голы. При бестолковой игре форвардов на себя их полномочия взяли защитники. Силве откровенно не везло, его юный партнёр Уго Новоа часто выпадал из игры, а у Нкунку был откровенно плохой день.

В тяжелый момент на помощь пришёл ветеран команды Вилли Орбан. Венгр добил мяч в пустые ворота после удара Силвы в перекладину. Гости пошли отыгрываться, на поле вышел Феликс Нмеча, чтобы усилить давление. Но РБ выскочил в контратаку и поставил точку в игре. Снова чудеса от оборонцев. Мукиеле классно передачей нашёл Гвардиола в штрафной, а тот отметил своё 20-летие изящным перебросом вратаря. 2:0. Защита "Лейпцига" сегодня сделала результат на обоих половинах поля. Три ЦЗ и три голевых действия – вот вам вес созидательный центрбеков в наше время.