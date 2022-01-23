Герта – Бавария 1:4. Черный день Левандовски не помешал разгрому

Бундеслига, 20-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Бавария 1:4

Голы: Эккеленкамп 80 – Толиссо 25, Мюллер 45, Сане 75, Гнабри 79

Герта: Шволов – Пекарик, Гехтер, Бойата, Дардаи (Платтенхардт, 58), Миттльштадт (Аскасибар, 58) – Тузар, Дарида (Бьеркан, 58), Сердар – Бельфодиль (Эккеленкамп, 80), Маолида (Йоветич, 70)

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 81) – Киммих, Толиссо (Забитцер, 69) – Гнабри (Мусиала, 80), Мюллер, Сане, Коман (Ричардс, 69) – Левандовски

Предупреждение: Сердар 70

"Бавария" во второй раз в сезоне уничтожила "Герту". Как и в игре первого круга на "Альянц Арене", в Берлине команды забил 5 раз. Правда, на этот раз столичной команде удалось записать на свой счёт один из них. Второму выездному разгрому за две недели от Мюнхена не помешал даже редкий плохой день Роберта Левандовски, который сегодня промолчал.

Левандовски недавно второй раз кряду был признан лучшим игроком планеты по мнению ФИФА, и с 10 забитыми мячами в 5 последних встречах против "Герты" готовился к очередному голевому пиршеству. Роберт был очень настырен – нанёс целых 10 ударов за игру, собрав на себе большую часть от общекомандных 5.52 ожидаемых голов по версии Бундеслиги. Но пробить Шволова ему в этот вечер было не суждено.

Оба тренера удивили стартовыми схемами. Тайфун Коркун впервые в своей берлинской карьере обратился к формации с тремя центральными защитниками, которая неплохо ограничивала "Баварию" в первой половине. Юлиан Нагельсманн в отсутствии Альфонсо Дэвиса попробовал 3-2-4-1 в духе Хорхе Сампаоли в "Марселе", со схожей ролью Мюллера в духе Димитри Пайета. В итоге все многочисленные полузащитники ушли с поля с голевыми действиями за душой.

Первым отметился Толиссо. Француз набрал отличную форму и получил очередной шанс на фоне травмы Горецки. Подключение Толиссо в штрафную на 25-й минуте оставило не у дел защиту "Герты", и француз отличился во втором туре кряду. До перерыва мюнхенцам удалось удвоить перевес – сыграла связка Киммиха и Мюллера, которые разобрались на двоих при стандарте.

Левандовски продолжал щадить "Герту" во второй половине, и счёт долго не менялся. Но в последние 15 минут пошли голы. Сначала Сане подловил ошибку Шволова при пасе и закатил мяч в пустые ворота, а вскоре Гнабри забил четвертый мяч своей команды с очередного ассиста Киммиха – Йозуа наконец вышел в центре поля и был традиционно великолепен (7 ключевых передач). Эккеленкамп отметился голом престижа, забив своим первым касанием после выхода на поле, но это был одномоментный всплеск от хозяев.

1:4. "Бавария" восстанавливает 6-очковый отрыв от Дортмунда благодаря второму разгромному выезду кряду. Левандовски же нужно будет стереть этот день из памяти.