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Бавария хочет приобрести молодого хавбека Байера
Впрочем, ничего нового
Мюнхенская "Бавария" активно проявляет интерес к молодому атакующему полузащитнику леверкузенского "Байера" Флориану Виртцу.
Представители мюнхенского клуба встречались с семьей 18-летнего немца, чтобы склонить игрока к переезду на "Альянц-Арену".
В текущем сезоне Виртц забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач в 24 матчах за "Байер". Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 70 миллионов евро.
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Источник:Bayern&Germany
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