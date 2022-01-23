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Бавария хочет приобрести молодого хавбека Байера

Германия
(1 голосов)

Впрочем, ничего нового

Бавария хочет приобрести молодого хавбека Байера

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" активно проявляет интерес к молодому атакующему полузащитнику леверкузенского "Байера" Флориану Виртцу.

Представители мюнхенского клуба встречались с семьей 18-летнего немца, чтобы склонить игрока к переезду на "Альянц-Арену".

В текущем сезоне Виртц забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач в 24 матчах за "Байер". Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Bayern&Germany

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