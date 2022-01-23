И кроме Роберта есть кому забивать. Герта - Бавария 1:4. Обзор матча, видео голов

"Бавария" умело сделала свою работу в 20-м туре Бундеслиги, разгромив "Герту". Удивительно, но ни разу не забил супер-бомбардир Роберт Левандовский. Хотя очень старался. "Бавария" показала, что она команда, которая не зависит от одного футболиста – забивать умеют все.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Бундеслиги.

Бундеслига, 20-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Бавария 1:4

Голы: Эккеленкамп 80 – Толиссо 25, Мюллер 45, Сане 75, Гнабри 79