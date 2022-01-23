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И кроме Роберта есть кому забивать. Герта - Бавария 1:4. Обзор матча, видео голов
Герта - Бавария ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.01.2022 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" умело сделала свою работу в 20-м туре Бундеслиги, разгромив "Герту". Удивительно, но ни разу не забил супер-бомбардир Роберт Левандовский. Хотя очень старался. "Бавария" показала, что она команда, которая не зависит от одного футболиста – забивать умеют все.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Бундеслиги.
Бундеслига, 20-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Бавария 1:4
Голы: Эккеленкамп 80 – Толиссо 25, Мюллер 45, Сане 75, Гнабри 79
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