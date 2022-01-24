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"Наконец-то выиграли без его гола". Хавбеки Баварии эффектно потроллили Роберта Левандовского
Томас аж выдохнул!
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер и его партнер Йозуа Киммих дали крайне ироничные послематчевые комментарии в прессе. Напомним, вчера, 23 января, подопечные Нагельсманна обыграли "Герту" в поединке 23-го тура Бундеслиги (1:4). Отметим, что в этой встрече не забил лидер команды Роберт Левандовский.
"Безголевая серия Левандовского? Видел его в раздевалке, он уже злой", – заявил Киммих.
"Мы рады, что наконец-то смогли выиграть и без гола Левандовского", – добавил Мюллер.
До матча с "Гертой" Роберт забивал 4 матча подряд в чемпионате Германии. В 28 поединках (все турниры) в текущем розыгрыше Левандовский провел 34 гола и оформил 3 ассиста.
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