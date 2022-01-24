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"Наконец-то выиграли без его гола". Хавбеки Баварии эффектно потроллили Роберта Левандовского

Германия
(1 голосов)

Томас аж выдохнул!

"Наконец-то выиграли без его гола". Хавбеки Баварии эффектно потроллили Роберта Левандовского

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер и его партнер Йозуа Киммих дали крайне ироничные послематчевые комментарии в прессе. Напомним, вчера, 23 января, подопечные Нагельсманна обыграли "Герту" в поединке 23-го тура Бундеслиги (1:4). Отметим, что в этой встрече не забил лидер команды Роберт Левандовский.

"Безголевая серия Левандовского? Видел его в раздевалке, он уже злой", – заявил Киммих.

"Мы рады, что наконец-то смогли выиграть и без гола Левандовского", – добавил Мюллер.

До матча с "Гертой" Роберт забивал 4 матча подряд в чемпионате Германии. В 28 поединках (все турниры) в текущем розыгрыше Левандовский провел 34 гола и оформил 3 ассиста.

Читайте такжеИ кроме Роберта есть кому забивать. Герта - Бавария 1:4. Обзор матча, видео голов

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Йозуа Киммих
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Источник:
itasportpress.it

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