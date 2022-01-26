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Оливер Кан: Переговоры с Зюле тянулись очень долго, но он отказался от нашего предложения

Германия
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Председатель правления Баварии рассказал о ходе переговоров

Оливер Кан: Переговоры с Зюле тянулись очень долго, но он отказался от нашего предложения

Twitter

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Председатель правления "Баварии" Оливер Кан подтвердил информацию о том, что защитник Никлас Зюле покинет мюнхенский клуб по окончании этого сезона.

"Переговоры с Никласом тянулись очень долго. Мы сделали ему предложение. Он от него отказался. Он хочет покинуть клуб по окончании сезона.

Мы несём определённую ответственность, когда дело доходит до предложений. Мы должны придерживаться определённых финансовых условий. В этом бизнесе нормально, когда игрок и клуб не могут достичь соглашения", — приводит слова Кана "твиттер" Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Никлас Зюле
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