Холанд: Варди лучший в открывании за спину защитникам, я много наблюдал за ним

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд дал интервью Sky Sports в котором, помимо прочего, ответил, какие игроки его чему-то научили. Норвежец выделил Джейми Варди и Робина ван Перси.

"Я наблюдал за многими игроками. Возьмем, например, забегания за спины центральных защитников, когда мяч у "десятки". Возможно, Джейми Варди – лучший в мире в этом плане. Я много наблюдал за ним именно из-за этого.

Я всегда много смотрел футбол и до сих пор это делаю. Если мы играем в субботу, в воскресенье я приезжаю домой и смотрю футбол весь день.

Я много наблюдал за ван Перси, он тоже левша. Я смотрел, как он забивает голы, и как левше, для меня было естественно наблюдать за его игрой. Я наблюдал за многими игроками, особенно за нападающими", – сказал Холанд.