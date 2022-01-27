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Холанд: Варди лучший в открывании за спину защитникам, я много наблюдал за ним
Норвежец рассказал об игроке, у которого учился
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд дал интервью Sky Sports в котором, помимо прочего, ответил, какие игроки его чему-то научили. Норвежец выделил Джейми Варди и Робина ван Перси.
"Я наблюдал за многими игроками. Возьмем, например, забегания за спины центральных защитников, когда мяч у "десятки". Возможно, Джейми Варди – лучший в мире в этом плане. Я много наблюдал за ним именно из-за этого.
Я всегда много смотрел футбол и до сих пор это делаю. Если мы играем в субботу, в воскресенье я приезжаю домой и смотрю футбол весь день.
Я много наблюдал за ван Перси, он тоже левша. Я смотрел, как он забивает голы, и как левше, для меня было естественно наблюдать за его игрой. Я наблюдал за многими игроками, особенно за нападающими", – сказал Холанд.
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