Холанд о своей рэп-группе из 2015-го: Может мы однажды вернемся

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд дал интервью Sky Sports в котором, помимо прочего, рассказал о рэп-объединении, в котором участвовал 6 лет назад. "После тренировок нам было нечего делать", – вспоминает он.

– В Норвегии ты в том числе известен тем, что участвовал в рэп-объединении. Как оно называлось?

– Да, мы назывались "Flow Kingz". Кажется, это было в 2015 или 2016 году.

– Двое других участников группы являются топовыми футболистами. Какова была идея создания рэп-коллектива?

– Мы были в сборной U16 или U17, были хорошими друзьями. Мы тренировались, но потом до конца дня нам было нечего делать. Мы занимались разной чепухой, а потом подумали: "Может, нам стоит снять клип, почему нет?". Эрик Сандберг (игрок клуба "Йерв" – прим. ред.) был правда хорош в рифмах, а Эрик Ботейм (нападающий "Краснодара" – прим. ред.) говорил, что он хорошо читает, так что он был рэпером. Я был тем, кому оставалось писать текст. В конце концов, мы сделали правда хороший трек, и он собрал много просмотров.

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– Будет ли воссоединение?

– Я не знаю, может быть. Может быть, мы должны собраться однажды. Мы много говорили, что хотим попасть в хит-лист Норвегии, так что посмотрим, – ответил Холанд.