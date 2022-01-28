Холанд: Если я не буду получать травмы, то смогу сыграть больше матчей и выступать еще более успешно

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд дал огромное интервью порталу Sky Sports. Редакция UA-Футбол продолжает приводить самые интересные отрывки из беседы форварда с журналистом.

"Думаю, что я могу улучшить многое в своей игре. Если вы скажете, что я хорошо завершаю атаки, то я отвечу, что мог бы делать это еще лучше. Я могу стать быстрее, могу стать сильнее. Но если над чем-то мне и надо как следует поработать, так это над тем, чтобы избегать травм. Если я не буду получать повреждения, то смогу провести гораздо больше матчей и выступать еще успешнее".

В текущем сезоне 21-летний футболист забил в Бундеслиге 16 голов в 14 играх. Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. В последнее время активизировались слухи о том, что Эрлинг в следующем сезоне перейдет в один испанских грандов. Впрочем, им также интересуются в Англии и Париже.