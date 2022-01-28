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Холанд: Если я не буду получать травмы, то смогу сыграть больше матчей и выступать еще более успешно

Германия
(2 голосов)

Эрлинг на связи

Холанд: Если я не буду получать травмы, то смогу сыграть больше матчей и выступать еще более успешно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд дал огромное интервью порталу Sky Sports. Редакция UA-Футбол продолжает приводить самые интересные отрывки из беседы форварда с журналистом.

"Думаю, что я могу улучшить многое в своей игре. Если вы скажете, что я хорошо завершаю атаки, то я отвечу, что мог бы делать это еще лучше. Я могу стать быстрее, могу стать сильнее. Но если над чем-то мне и надо как следует поработать, так это над тем, чтобы избегать травм. Если я не буду получать повреждения, то смогу провести гораздо больше матчей и выступать еще успешнее".

В текущем сезоне 21-летний футболист забил в Бундеслиге 16 голов в 14 играх. Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. В последнее время активизировались слухи о том, что Эрлинг в следующем сезоне перейдет в один испанских грандов. Впрочем, им также интересуются в Англии и Париже.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Комментарии (3)
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NORDOS
28.01.2022 в 14:07
чекаємо в Мадриді!
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.01.2022 в 15:28
Присядь на кабачок с папкой и чекайте, длбб
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0
-1
Ol-g (Одесса)
28.01.2022 в 16:15
Не сваріться, джентельмени, все залежить не від того, де бульше капусти, а від того, де більше моркви.
0
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