Спортдир Боруссии Мёнхенгладбах покидает пост спустя 13 лет работы в клубе

Спортивный директор "Боруссии" Мёнхенгладбах Макс Эберль, проработавший в клубе более 13 лет, объявил, что покинет свою должность по состоянию здоровья.

"Я просто хочу уйти, я больше не хочу иметь отношения к футболу. Я хочу видеть мир, получать удовольствие, я хочу быть Максом Эберлем", - эмоционально заявил он на пресс-конференции. "У меня больше нет сил для этой работы. Я изнеможденный и уставший… Я должен уделить внимание здоровью".

Именно с управлением Эберля связывают последние успехи "Боруссии". Под его руководством клуб 6 раз попадал в еврокубки и 10 раз подряд финишировал в верхней половине таблицы Бундеслиги.