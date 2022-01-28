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Спортдир Боруссии Мёнхенгладбах покидает пост спустя 13 лет работы в клубе
Из-за проблем со здоровьем
Фото: ФК Боруссия / Автор неизвестен
Спортивный директор "Боруссии" Мёнхенгладбах Макс Эберль, проработавший в клубе более 13 лет, объявил, что покинет свою должность по состоянию здоровья.
"Я просто хочу уйти, я больше не хочу иметь отношения к футболу. Я хочу видеть мир, получать удовольствие, я хочу быть Максом Эберлем", - эмоционально заявил он на пресс-конференции.
"У меня больше нет сил для этой работы. Я изнеможденный и уставший… Я должен уделить внимание здоровью".
Именно с управлением Эберля связывают последние успехи "Боруссии". Под его руководством клуб 6 раз попадал в еврокубки и 10 раз подряд финишировал в верхней половине таблицы Бундеслиги.
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