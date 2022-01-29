Два игрока дортмундской Боруссии близки к переезду в Турцию

Вратарь "Боруссии" Дортмунд Роман Бюрки и защитник Николас Шульц готовятся к командировке в Турцию, сообщает SkySports.de. У швейцарского голкипера есть предметная договоренность с "Галатасараем", а левый защитник в "Фенербахче".

31-летний Роман Бюрки уступил место в основе "Боруссии" пришедшему летом Грегору Кобелю, не проведя ни одного матча в этом сезоне.

Нико Шульц, после 1,5 лет в клубе так и не смог навязать борьбу за место в основе Рафаэлю Герейро. защитник пришел в клуб летом 2020-го года за 25,5 миллионов евро.

В этом сезоне Нико 17 раз выходил на поле и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего фулбека в 6,5 миллионов евро.