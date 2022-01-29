  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Два игрока дортмундской Боруссии близки к переезду в Турцию
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два игрока дортмундской Боруссии близки к переезду в Турцию

Германия
(1 голосов)

Впечатлили сидением против "Бешикташа"?

Два игрока дортмундской Боруссии близки к переезду в Турцию

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вратарь "Боруссии" Дортмунд Роман Бюрки и защитник Николас Шульц готовятся к командировке в Турцию, сообщает SkySports.de. У швейцарского голкипера есть предметная договоренность с "Галатасараем", а левый защитник в "Фенербахче".

31-летний Роман Бюрки уступил место в основе "Боруссии" пришедшему летом Грегору Кобелю, не проведя ни одного матча в этом сезоне.

Нико Шульц, после 1,5 лет в клубе так и не смог навязать борьбу за место в основе Рафаэлю Герейро. защитник пришел в клуб летом 2020-го года за 25,5 миллионов евро.

В этом сезоне Нико 17 раз выходил на поле и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего фулбека в 6,5 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Нико Шульц Роман Бюрки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.sky.de

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...