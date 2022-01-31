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Официально: Денис Закария – игрок Ювентуса
Наконец чистый опорник для Аллегри?
Фото: juventus.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Боруссии Менхенгладбах" Денис Закария перешел в "Ювентус", сообщает твиттер немецкого клуба. Сумма сделки – 5 миллионов евро чистыми и 3 миллиона бонусной части.
???? @Deniszakaria8: "Ich bin dankbar für alles, was Borussia mir gegeben hat"— Borussia (@borussia) January 31, 2022
Highlights aus Zaks Zeit bei Borussia und ein kurzes Interview zu seinem Abschied seht ihr hier ⤵️
Контракт швейцарца истекал летом этого года.
В этом сезоне Денис провел 18 матчей забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 27 миллионов евро.
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