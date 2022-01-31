  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Денис Закария – игрок Ювентуса
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Денис Закария – игрок Ювентуса

Германия
(1 голосов)

Наконец чистый опорник для Аллегри?

Официально: Денис Закария – игрок Ювентуса

Фото: juventus.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Боруссии Менхенгладбах" Денис Закария перешел в "Ювентус", сообщает твиттер немецкого клуба. Сумма сделки – 5 миллионов евро чистыми и 3 миллиона бонусной части.

Контракт швейцарца истекал летом этого года.

В этом сезоне Денис провел 18 матчей забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 27 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Боруссия (Менхенгладбах) Денис Закариа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
juventus.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...