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Дортмундская Боруссия нацелилась на защитника Баварии

Германия
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Защитник может остаться в Германии

Дортмундская Боруссия нацелилась на защитника Баварии

Новина українською

Защитник "Баварии" Никлас Зюле, может перейти в другой немецкий клуб. На игрока претендует дортмундская "Боруссия", пишет Sport1.

Представители клуба уже провели переговоры с Никласом Зюле. Дортмундцы неоднократно пытались подписать контракт, когда футболист ещё выступал за "Хоффенхайм".

На Зюле претендовали "Барселона", "Ньюкасл" и "Челси". В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за "Баварию" и забил один мяч.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Никлас Зюле
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