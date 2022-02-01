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Дортмундская Боруссия нацелилась на защитника Баварии
Защитник может остаться в Германии
Защитник "Баварии" Никлас Зюле, может перейти в другой немецкий клуб. На игрока претендует дортмундская "Боруссия", пишет Sport1.
Представители клуба уже провели переговоры с Никласом Зюле. Дортмундцы неоднократно пытались подписать контракт, когда футболист ещё выступал за "Хоффенхайм".
На Зюле претендовали "Барселона", "Ньюкасл" и "Челси". В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за "Баварию" и забил один мяч.
Der #BVB hat sich ins Rennen um den ablösefreien Niklas Süle eingeschaltet. Nach @SPORT1-Infos gab es Gespräche zwischen Borussia Dortmund und dem Nationalspieler. Eine Entscheidung soll zeitnah erfolgen. Tendenz geht aber eher Richtung Ausland. @kerry_hau https://t.co/JhK6TM6sUE— Patrick Berger (@berger_pj) February 1, 2022
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