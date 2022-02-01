Дортмундская Боруссия нацелилась на защитника Баварии

Защитник "Баварии" Никлас Зюле, может перейти в другой немецкий клуб. На игрока претендует дортмундская "Боруссия", пишет Sport1.

Представители клуба уже провели переговоры с Никласом Зюле. Дортмундцы неоднократно пытались подписать контракт, когда футболист ещё выступал за "Хоффенхайм".

На Зюле претендовали "Барселона", "Ньюкасл" и "Челси". В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за "Баварию" и забил один мяч.