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В 50 раз больше, чем было раньше. Nike и Puma предложили Холанду невероятный долгосрочный контракт
Пришли раньше "Реала" и "Барселоны"
Getty Images / Global Images Ukraine
Технические спонсоры спортивных команд Nike и Puma хотят договориться о сотрудничестве с форвардом "Боруссии Д" и сборной Норвегии Эрлингом Холандом. На данный момент американский и немецкий бренды ведут переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.
По информации издания Marca, обе компании предлагают Эрлингу приблизительно 50 миллионов евро. Договор может быть подписан на 5 лет.
Интересно, что в январе у Холанда как раз истекло соглашение с Nike – в случае заключения контракта с американцами речь, скорее, будет идти о продлении трудовых отношений. Норвежец подписал контракт еще в период выступлений за "Зальцбург" (на 1 миллион евро).
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