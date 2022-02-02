В 50 раз больше, чем было раньше. Nike и Puma предложили Холанду невероятный долгосрочный контракт

Технические спонсоры спортивных команд Nike и Puma хотят договориться о сотрудничестве с форвардом "Боруссии Д" и сборной Норвегии Эрлингом Холандом. На данный момент американский и немецкий бренды ведут переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

По информации издания Marca, обе компании предлагают Эрлингу приблизительно 50 миллионов евро. Договор может быть подписан на 5 лет.

Интересно, что в январе у Холанда как раз истекло соглашение с Nike – в случае заключения контракта с американцами речь, скорее, будет идти о продлении трудовых отношений. Норвежец подписал контракт еще в период выступлений за "Зальцбург" (на 1 миллион евро).