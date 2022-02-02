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Министр охраны здоровья Германии: Готов вакцинировать Киммиха лично

Германия
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Министр охраны здоровья Германии: Готов вакцинировать Киммиха лично

UA-Футбол
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Министр охраны здоровья Германии Карл Лаутербах сообщил, что готов сам вакцинировать хавбека мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха.

"Его тело - его столица. И это нормально, что у него есть страхи. Я предлагаю ему, чтобы я сделал ему вакцину лично. Также я готов объяснить ему риски, которым больше подвергаются те, кто не вакцинирован", - цитирует министра marca.com со ссылкой на журнал "Bunte".

Напомним, немец до сих пор не вакцинирован и в конце 2021 года он заболел на коронавирус. Из-за инфильтрации лёгких, вызванной болезнью, он теперь будет вынужден пропустить остаток года. Футболист подвергает сомнению существующие вакцины и отмечает, что побаивается побочных эффектов на организм в перспективе. Впрочем, Киммих готов вернуться к вопросу о вакцинации после полного восстановления.

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В статье: Йозуа Киммих коронавирус
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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
02.02.2022 в 15:58
А если бы ему еще предложили тысячу гривен, это его б сломило окончательно. А так уже и министров посылают лично уколоть, а он ни в какую. Уже б к нам приехал, купил бы себе сертификат, как почти все делают, и сунул бы этому министру, пусть отчитывается о выполнении.
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