Министр охраны здоровья Германии: Готов вакцинировать Киммиха лично

Министр охраны здоровья Германии Карл Лаутербах сообщил, что готов сам вакцинировать хавбека мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха.

"Его тело - его столица. И это нормально, что у него есть страхи. Я предлагаю ему, чтобы я сделал ему вакцину лично. Также я готов объяснить ему риски, которым больше подвергаются те, кто не вакцинирован", - цитирует министра marca.com со ссылкой на журнал "Bunte".