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Министр охраны здоровья Германии: Готов вакцинировать Киммиха лично
А вы вакцинировались?
Министр охраны здоровья Германии Карл Лаутербах сообщил, что готов сам вакцинировать хавбека мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха.
"Его тело - его столица. И это нормально, что у него есть страхи. Я предлагаю ему, чтобы я сделал ему вакцину лично. Также я готов объяснить ему риски, которым больше подвергаются те, кто не вакцинирован", - цитирует министра marca.com со ссылкой на журнал "Bunte".
Напомним, немец до сих пор не вакцинирован и в конце 2021 года он заболел на коронавирус. Из-за инфильтрации лёгких, вызванной болезнью, он теперь будет вынужден пропустить остаток года. Футболист подвергает сомнению существующие вакцины и отмечает, что побаивается побочных эффектов на организм в перспективе. Впрочем, Киммих
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