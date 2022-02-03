Вернется в апреле или позже. Защитник Баварии недоступен из-за легкого миокардита

Основной защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис еще не играл в этом году. По данным AZ, пока что канадец не может приступить к тренировкам.

У фулбека диагностирован легкий миокардит, который стал последствием перенесенного коронавируса. Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсман не хочет форсировать возвращение Дэвиса, считая, что здоровья футболиста находится в приоритете.

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В последний раз Альфонсо выходил на футбольное поле в декабре 2021-го. Существует вероятность, что он вернется лишь в апреле, а то и позже. Точно известно, что он пропустит матчи 1/8 финала ЛЧ против "Зальцбурга".

В этом сезоне на счету Дэвиса 23 матча и шесть результативных передач.