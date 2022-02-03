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Левандовский: ФИФА The Best важнее Золотого мяча

Германия
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(1 голосов)

Поляк высказался об индивидуальных наградах

Левандовский: ФИФА The Best важнее Золотого мяча

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский рассказал, какую награду считает более важной: "Золотой Мяч" или "ФИФА The Best" в интервью Pilka Nozna. "Иногда политика также играет роль", – заявил поляк.

Об отсутствии Золотого мяча:

"В последнее время я думаю об этих двух наградах: ФИФА "The Best" и "Золотой мяч". Я пришел к выводу, что награда ФИФА имеет большее значение. В последнем голосуют только журналисты – проверки нет.

За награду ФИФА же голосуют не только журналисты, но и профессионалы; Капитаны команд, тренеры – они могут реально и объективно оценивать наши выступления, потому что знают, во сколько нам обходится каждый матч, каждый рекорд и каждая травма.

Однако я должен подчеркнуть, что я держусь подальше от наград. Дело не в том, что я не могу уснуть после награды, которую я не выиграл или удивляюсь, почему я потерпел неудачу. Тем более что я понимаю, что иногда политика также играет роль.

Результаты этих голосований никоим образом не влияют на то, что для меня важнее всего, а самое главное - получать удовольствие от игры и помогать своим командам добиваться успеха", – ответил Роберт.

Напомним, что Левандовский оказался вторым в голосовании за "Золотой мяч", но выиграл ФИФА "The Best". В этом сезоне поляк забил 34 гола и отдал 5 голевых передач в 28 матчах.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Золотой мяч FIFA: The Best
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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
03.02.2022 в 19:57
Все правильно. Пройдет лет 10-20, и трофеи ФИФА будут цениться выше этих картонных ЗМ!
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0
0
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trafalgar (Запорожье)
03.02.2022 в 19:04
Эх Лева,уже никто не будет этот сраный мяч считать за награду,она обесцененна...
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+1
0
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satellite (Харьков)
03.02.2022 в 19:03
ЗМ ,Левандовски давно уже заслужил!!!!
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+2
0


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