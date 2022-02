Левандовский: ФИФА The Best важнее Золотого мяча

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский рассказал, какую награду считает более важной: "Золотой Мяч" или "ФИФА The Best" в интервью Pilka Nozna. "Иногда политика также играет роль", – заявил поляк.

Об отсутствии Золотого мяча:

"В последнее время я думаю об этих двух наградах: ФИФА "The Best" и "Золотой мяч". Я пришел к выводу, что награда ФИФА имеет большее значение. В последнем голосуют только журналисты – проверки нет.

За награду ФИФА же голосуют не только журналисты, но и профессионалы; Капитаны команд, тренеры – они могут реально и объективно оценивать наши выступления, потому что знают, во сколько нам обходится каждый матч, каждый рекорд и каждая травма.

Однако я должен подчеркнуть, что я держусь подальше от наград. Дело не в том, что я не могу уснуть после награды, которую я не выиграл или удивляюсь, почему я потерпел неудачу. Тем более что я понимаю, что иногда политика также играет роль.

Результаты этих голосований никоим образом не влияют на то, что для меня важнее всего, а самое главное - получать удовольствие от игры и помогать своим командам добиваться успеха", – ответил Роберт.

