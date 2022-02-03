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Левандовский: ФИФА The Best важнее Золотого мяча
Поляк высказался об индивидуальных наградах
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский рассказал, какую награду считает более важной: "Золотой Мяч" или "ФИФА The Best" в интервью Pilka Nozna. "Иногда политика также играет роль", – заявил поляк.
Об отсутствии Золотого мяча:
"В последнее время я думаю об этих двух наградах: ФИФА "The Best" и "Золотой мяч". Я пришел к выводу, что награда ФИФА имеет большее значение. В последнем голосуют только журналисты – проверки нет.
За награду ФИФА же голосуют не только журналисты, но и профессионалы; Капитаны команд, тренеры – они могут реально и объективно оценивать наши выступления, потому что знают, во сколько нам обходится каждый матч, каждый рекорд и каждая травма.
Однако я должен подчеркнуть, что я держусь подальше от наград. Дело не в том, что я не могу уснуть после награды, которую я не выиграл или удивляюсь, почему я потерпел неудачу. Тем более что я понимаю, что иногда политика также играет роль.
Результаты этих голосований никоим образом не влияют на то, что для меня важнее всего, а самое главное - получать удовольствие от игры и помогать своим командам добиваться успеха", – ответил Роберт.
Lewandowski on not winning the Ballon d'Or: "I've been thinking about these two awards lately: FIFA The Best & the Ballon d'Or. I've come to the conclusion that the FIFA award does matter more. Only journalists vote in the latter - there's no clear verification" [@PilkaNozna_pl] pic.twitter.com/Gfua1ibG7h— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 3, 2022
Напомним, что Левандовский оказался вторым в голосовании за "Золотой мяч", но выиграл ФИФА "The Best". В этом сезоне поляк забил 34 гола и отдал 5 голевых передач в 28 матчах.
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