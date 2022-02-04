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Горецка: Мое колено все ещё беспокоит меня

Германия
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Леон все ещё восстанавливается после травм бедра и колена

Горецка: Мое колено все ещё беспокоит меня

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка дал интервью клубному телевидению, в котором обсудил свое здоровье и восстановление от недавно полученных травм. "План по-прежнему состоит в том, чтобы избежать операции", – приводит его слова Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что клуб не устраивает консервативное лечение Горецки и "Бавария" настаивает на операции.

"Я на самом деле чувствую себя в отлично, но мое колено все еще доставляет мне проблемы. Хотя бег по прямой вообще не проблема, у меня все еще есть проблемы при смене направления и под определенными углами – это текущая ситуация.

Мой день начинается раньше и заканчивается позже, чем у других парней. Так бывает в реабилитационном центре, это норма. Лечение обычно начинают в 8:30 или 9:00 утра. После этого я работаю в тренажерном зале, затем приходит время еще одной процедуры, затем вторая сессия во второй половине дня.

Текущая ситуация в том, что мы контролируем нагрузку по согласованию со специалистами и врачами. План по-прежнему состоит в том, чтобы попробовать консервативное лечение и избежать хирургического вмешательства, и в настоящее время мы работаем изо дня в день.

Моя голова чиста на 100%. Я использую время, чтобы, когда мое колено восстановится, вернуться и снова помочь команде как можно скорее. Как только я смогу сделать это снова, я надеюсь, что очень быстро буду в отличной форме.

Я сделаю все, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы еще раз поблагодарить вас (фанатов) за многочисленные пожелания выздоровления и большую поддержку, и, конечно же, я надеюсь, что скоро смогу отплатить за это на поле", – сказал Горецка.

Напомним, что проблемы с коленом регулярны для Леона. Изначально полузащитник выбыл из-за травмы бедра, но в январе почувствовал боль колене.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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