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Герта – Бохум 1:1. Соседи по таблице поделили очки
Закономерный итог равного матча
Фото: Hertha BSC
Бундеслига, 21-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Бохум 1:1
Голы: Бельфодиль 23 – Полтер 48
Герта: Шволов – Миттельштадт, Кемпф, Штарк, Пекарик – Маолида (Бьеркан, 75), Аскасибар, Дарида, Эккеленкамп (Ли, 59) – Йоветич, Бельфодиль (Рихтер, 75)
Бохум: Риман – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Гамбоа – Теше (Остерхаге, 46) – Хольтманн (Антви-Аджей, 71), Реджбечай, Асано (Полтер, 46), Пантович – Локадия
Предупреждения: Эккеленкамп 56
"Герта" поделила очки с "Бохумом" в равном поединке на "Олимпийском стадионе". Берлинцы вышли на матч с явным намерением взять 3 очка и опередить прямого конкурента в турнирной таблице, но достичь этого им не удалось. Столичная команда остаётся на 12-й позиции в 4 очках от зоны вылета, "несгибаемые" идут 11-ми, имея на два пункта больше.
"Герта" здорово начала матч и вполне заслужила открыть счёт в первые полчаса. Хозяева прижали "Бохум" к их воротам, а особенно хороша была связка Миттельштадта и Маолида на левом фланге. Дуэт и в атаке нагнетал, и легко справлялся с Хольтманном, одним из лучших дриблёров этого розыгрыша Бундеслиги, без которого гостям было сложно что-то придумать впереди.
Первый мяч в игре пришёл как раз слева. Молодой центрбек "Бохума" Белла-Кочап сначала завалил руками Миттельштадта на фланге, привезя опасный штрафной, а затем не уследил за Бельфодилем, позволив тому отметиться вторым голом в сезоне.
После перерыва игра полностью перевернулась. Ключевую роль сыграла замена Томаса Райса, выпустившего на поле Себастьяна Полтера и дав хавбеку лицензию на постоянные подключения вперёд. И это мгновенно дало результат. Голкипер гостей Риманн быстрых выбиванием отправил "Бохум" в атаку 2 в 2. Локадия пробил издали, но Шволов ошибся и отбил прямо на ногу Полтеру, мгновенно сравнявшего счёт в поединке.
"Герта" продолжала попытки атаковать и выйти вперёд, но честно говоря, это желание играло против них – если кто и мог забрать этот матч, так это "Бохум" в своих классических контратаках. Но больше никому забить не удалось, и это выглядело справедливым итогом. 1:1.
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