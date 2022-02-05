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Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 05.02.2022
Остановит ли Мюнхен победную серию "быков"?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бундеслига, 21-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" – "РБ Лейпциг" 19:30
Трансляция – Megogo
Бавария
Кадровый кризис настиг "Баварию" на старте нового года, что стоило мюнхенцам поражения от "Боруссии" Менхенгладбах (1:2) в первой игре в 2022-м. Далее бойцы потихоньку стали возвращаться в строй, и "Бавария" дважды крупно выиграла на выезде, одолев "Кёльн" (0:4) и "Герту" (1:4).
Левандовски не забил в Берлине, но два тура кряду поляк ещё не промолчал, так что "быкам" нужно быть наготове, тем более что и Мюллер, и Сане с Гнабри готовы оказать поддержку своему бомбардиру. Вне игры остаются лишь Альфонсо Дэвис и Леон Горецка, но их есть кому заменить, хоть и не без потери качества.
РБ Лейпциг
"РБ Лейпциг" долго страдал после того, как Нагельсманн в компании Упамекано и Забитцера отправился в Мюнхен. Без Нагельсманна "быки" из вице-чемпиона и главного преследователя "Баварии" превратились в очередной кризисный окологранд Бундеслиги. Правда, с приходом Доменико Тедеско ситуация стала налаживаться. "Лейпциг" забил 10 мячей в 4 последних встречах, включая матч 1/8 финала Кубка Германии, выиграв все эти поединки.
Собослаи наконец долечился и готов составить грозное трио атаки вместе с лучшим бомбардиром команды Нкунку и Андре Силвой, преобразившегося с приходом нового тренера. Айдара вернулся с Кубка Африки, но вряд ли готов вернуться в игру, как и Адамс, получивший повреждение в составе сборной США.
Статистика и факты
- "Бавария" выиграла 16 из 20 стартовых матчей кампании (третий результат в истории)
- Нкунку забил 9 голов и отдал 7 ассистов в Бундеслиге
- "Лейпциг" был последней командой Бундеслиги, которая не позволила "Баварии" забить в свои ворота. С того времени мюнхенцы забили в 67 матчах кряду
- Левандовски в среднем забивает каждые 74 минуты, проведенных на поле
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Зюле, Эрнандес – Киммих, Толиссо – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски
РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Клостерманн, Лаймер, Кампль, Анхелиньо – Нкунку, Собослаи – Силва
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг от UA-Футбол
"РБ Лейпциг" набрал приличный ход с приходом Тедеско. Но это всё ещё и близко не команда Нагельсманна, хотя даже с Юлианом "быкам" не удавалось конкурировать с "Баварией". Прогноз: победа "Баварии" 3:1.
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