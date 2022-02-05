Бундеслига, 21-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Мюллер 12, Левандовски 44, Гвардиол (58, автогол) – Силва 27, Нкунку 53

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73) – Гнабри, Киммих, Толиссо (Мусиала, 63), Коман (Нианзу, 85) – Мюллер (Забитцер, 84), Сане – Левандовски

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерман, Орбан, Гвардиол – Мукиеле (Хенрикс, 72), Лаймер (Айдара, 61), Кампль (Собослаи, 46), Анхелиньо – Ольмо (Форсберг, 60), Нкунку– Силва (Поульсен, 80)

Предупреждения: Эрнандес 22 – Лаймер 45+1, Нкунку 62, Хенрикс 74

Юлиан Нагельсманн и Доменико Тедеско – две новые немецкие звезды тренерского дела. На двоих им на 4 года меньше, чем условному Рою Ходжсону, однако эта парочка уже руководит двумя главными командами Бундеслиги. "РБ Лейпциг" в нынешнем сезоне далёк от образцов прошлогоднего футбола, обеспечившего им звание вице-чемпиона. Но им всё равно удалось дать достойный бой "рекордмайстеру", и немалую роль в этом сыграла фигура бывшего сокурсника Нагельсманн, преобразившего "быков" в последние месяцы.

Главные черты больших немецких матчей – они никогда не разочаруют яркостью футбола. Командам вроде РБ, привыкшим доминировать в большинстве матчей, не приходит в голове резко перестроиться в что-то унылое, они не пытаются закрыться у своих ворот в надежде, что Левандовски в этот вечер их пощадит. Отсюда и больше 6 ожидаемых голов на двоих в этот вечер, тонна моментов и яркая перестрелка.

Другое дело, что большими в Бундеслиге считаются только матчи с участием "Баварии", когда их условный "конкурент" как ни старается, но всё равно уступает. Спросите у Дортмунда, по классике в последние годы проигрывающего Мюнхену как раз с сегодняшним счётом 3:2.

Нагельсманн сегодня изящно справился с потерей Альфонсо Дэвиса, выйдя с тремя центральными защитниками, и Команом с Гнабри в роли вингбеков. Это оказалось для уязвимых флангов "Лейпцига" ещё худшим сценарием, чем будь на поле канадский бегун. И если Мукиеле справа ещё справлялся, то Анхелиньо никогда не славился игрой в обороне, и в этот вечер экс-конкуренту Зинченко было ой как тяжко. От Тедеско мы в свою очередь увидели смелые ходы уже по ходу игры, как выход Собослаи в опорную зону, тем самым не разрушая химию трио Нкунку-Ольмо–Силва впереди.

Так как обе команды не отказались от коротких розыгрышей и агрессивного прессинга, то неизбежным оказались обрезы и последующие голы с быстрых атак. Именно так и были забиты 4 из 5 голов. Толиссо зажал Орбана у своей штрафной, и через секунду Левандовски уже проверяет Гулачи плотным ударом, а Мюллер мчит на добивание и открывает счёт. РБ ответил мячом Силвы, тоже после контратаки и хаоса в штрафной Нойера. Но всё же на перерыв "Бавария" заслуженно ушла ведя в счёте – Левандовски не мог два тура кряду не забить. Тем более после того, какую ситуацию для него создал Коман блистательным подключением.

Нкунку на старте второй половины шикарно забежал за спину соотечественнику Павару и спокойно разобрался с Ману Нойером. Предшествовал этому обрез Толиссо в центре поля и шикарная игра Лаймера. "Быки" и Тедеско немного порадовались, но Коман с Гнабри тут же снова вывели "Баварию" вперёд и подчеркнули правоту Нагельсманна. Кингсли вывел Сержа на острую позицию в штрафной, Гнабри прострелил, но от Гвардиола мяч предательски залетел в сетку.

После этого Левандовски должен был оформлять дубль, как и Форсберг попадать в любую точку ворот Нойера, но только не в лежащего на газоне Ману. Собослаи дважды разряжал свою пушку издали, но Нойер выручал. У "Лейпцига" были шансы возобновить паритет. Но если бы это случилось, можно не сомневаться, в ответ преобразилась бы и "Бавария", потому что у чемпиона всегда имеет запас прочности. Но им и не пришлось. 3:2.