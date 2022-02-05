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Нойер повторил рекорд Оливера Кана

Германия
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Одна победа до величия

Нойер повторил рекорд Оливера Кана

Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

UA-Футбол
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Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана по количеству побед в Бундеслиге. Голкипер "Баварии" победил в 310 раз в рамках соревнования. Это произошло в матче с "РБ Лейпциг", где команда Нойера вырвала победу со счетом 3:2 благодаря автоголу Йошко Гвардиола.

Ранее подобного результата в Бундеслиге добивался лишь один игрок – другой легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан. Мануэлю Нойеру осталась одна победа в соревновании до установления рекорда турнира. Всего голкипер сыграл в лиге 461 матч.

Оливер Кан сейчас занимает должность CEO "Баварии Мюнхен".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Оливер Кан Бундеслига
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