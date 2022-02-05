Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана по количеству побед в Бундеслиге. Голкипер "Баварии" победил в 310 раз в рамках соревнования. Это произошло в матче с "РБ Лейпциг", где команда Нойера вырвала победу со счетом 3:2 благодаря автоголу Йошко Гвардиола.

Ранее подобного результата в Бундеслиге добивался лишь один игрок – другой легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан. Мануэлю Нойеру осталась одна победа в соревновании до установления рекорда турнира. Всего голкипер сыграл в лиге 461 матч.

Оливер Кан сейчас занимает должность CEO "Баварии Мюнхен".