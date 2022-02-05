Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер повторил рекорд Оливера Кана
Одна победа до величия
Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images
Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана по количеству побед в Бундеслиге. Голкипер "Баварии" победил в 310 раз в рамках соревнования. Это произошло в матче с "РБ Лейпциг", где команда Нойера вырвала победу со счетом 3:2 благодаря автоголу Йошко Гвардиола.
Ранее подобного результата в Бундеслиге добивался лишь один игрок – другой легендарный вратарь "Баварии" Оливер Кан. Мануэлю Нойеру осталась одна победа в соревновании до установления рекорда турнира. Всего голкипер сыграл в лиге 461 матч.
Оливер Кан сейчас занимает должность CEO "Баварии Мюнхен".
Популярное сейчас
- Динамо сделало официальное предложение по трансферу капитана Шерифа - СМИ
- Герой футбольного дня. Витиньо
- Украина провалила смешанную эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как это было
- Кополовец - о трансфере Сикана в Германию: Там много геев, другие морально-этические принципы - мне было тяжело
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО