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Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 06.02.2022
Ждём лютой перестрелки в лучших Бундес-традициях
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бундеслига, 21-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" – "Байер" 16:30
Трансляция – Megogo
Боруссия Дортмунд
"Боруссия" здорово вернулась после перерыва, выиграв три стартовых матча Бундеслиги в новом году. Дважды перестреляли потенциальных конкурентов за зону ЛЧ на выезде – досталось "Айнтрахту" (2:3) и "Хоффенхайму" (2:3). Ещё был блистательный разгром "Фрайбурга" (5:1), на тот момент самой надёжной защиты Германии, с дублями Холанда и Менье. Огорчил лишь шокирующий вылет из 1/8 финала Кубка Германии от скромного "Санкт-Паули" (2:1).
Большей потерей перед "Байером" может стать Холанд. Самый эффективный форвард Бундеслиги (16 голов из ожидаемых 10.8, +5.2) сломался в игре с "Хоффенхаймом" и может не успеть восстановиться к "фармацевтам". В таком случае Малену придётся вернуться в центр атаки, и по классике перестрелять оппонентов за счёт убийственной реализации будет трудно – нужно будет придумать что-то другое.
Байер
"Байер" настрелял целых 49 голов в 20 стартовых турах Бундеслиги, что стало новым клубным рекордом. Яркий стиль Сеоане не может не сказываться на обороне – по пропущенным они идут девятыми в лиге, хотя по ожидаемым их показатели сопоставимы с Дортмундом и держат их в районе 5-6 показателя в чемпионате. Но опять-таки, как и в случае с БД, открытая игра обычно на руку "фармацевтам", в составе которых играет второй по эффиктивности финишер после Холанда – Патрик Шик (18 голов с 13.2 ожидаемых, +4.8).
"Байер" начал год с ничьей с "Унионом" (2:2), но затем тоже перешёл в режим побед – сначала досталось Ади Хюттеру и его Гладбаху (1:2), а затем "Аугсбург" (5:1) прочувствовал всю силу Муссы Диаби на открытом пространстве – Шика наглухо закрыли, а вот от Диаби получили хет-трик. Для полного счастья не хватает лишь Тапсобы в центре обороны, не успевшего вернуться с Кубка Африки.
Статистика и факты
- Шик – второй лучший бомбардир лиги (18 голов в 17 матчах), Холанд – третий (16 в 14).
- У Ройса 6 голов в 6 последних матчах против "Байера"
- Дортмунд набрал больше всего очков дома в этом сезоне – 27 из 30
- В последних 10 личных встречах команды забили 50 голов
- "Боруссия" забивала минимум два гола в 14 последних домашних играх
Ориентировочные составы
Боруссия Дортмунд: Кобель – Менье, Аканджи, Загаду, Геррейру – Брандт, Дауд, Беллингем – Ройс, Мален, Азар
Байер: Градецки – Фримпонг, Та, Инкапье, Баккер – Андрих, Демирбай – Беллараби, Виртц, Диаби – Шик
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Боруссия Д – Байер от UA-Футбол
"Боруссия" и "Байер" однозначно устроят голевую перестрелку – иначе действовать в больших матчах они не умеют. Другое дело, что без Холанда это может обернуться проблемами для Дортмунда – убийственный Шик никуда не делся. Если Эрлинг не сможет появиться с первых минут, то БД рискует оборвать блестящую домашнюю серию. Прогноз: 2:2. Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом в районе двух.
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