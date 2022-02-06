Автогол решил все. Бавария – Лейпциг 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 21-го тура чемпионата Германии, в котором "Бавария" встречалась с "Лейпцигом". В первом тайме поединка команды забили пять голов, однако одно взятие ворот отменили – Мюллер оказался в офсайде. Несмотря на это Томас все равно нашел свой гол, как и Левандовский. А судьбу матча решил автогол хорватского защитника Йошки Гвардиола, от ноги которого мяч залетел в свои ворота.

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Мюллер 12, Левандовский 44, Гвардиол (58, автогол) – Силва 27, Нкунку 53