Ройс: Я бы сказал Холанду, чтобы он оставался в Боруссии

Вингер "Боруссии" Марко Ройс рассказал, что посоветовал бы Эрлину Холанду не уходить из команды:

"Я бы сказал Эрлингу: "Оставайся с нами, здесь у тебя есть все для того, чтобы развиваться". В "Боруссии" он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать себя ценным.

Конечно, Холанд сам решит, что лучше для него. Будет жаль, если Эрлинг уйдет, но мы в таком случае будем двигаться дальше и найдем решение этой проблемы", - сказал Ройс.