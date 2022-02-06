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Ройс: Я бы сказал Холанду, чтобы он оставался в Боруссии
Немец хочет продолжать играть с норвежцем
Squawka
Вингер "Боруссии" Марко Ройс рассказал, что посоветовал бы Эрлину Холанду не уходить из команды:
"Я бы сказал Эрлингу: "Оставайся с нами, здесь у тебя есть все для того, чтобы развиваться". В "Боруссии" он может играть в Лиге чемпионов, забивать голы и чувствовать себя ценным.
Конечно, Холанд сам решит, что лучше для него. Будет жаль, если Эрлинг уйдет, но мы в таком случае будем двигаться дальше и найдем решение этой проблемы", - сказал Ройс.
В сезоне-2021/22 Холанд провел 20 матчей за "Боруссию", забив 23 гола и отдав 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро.
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