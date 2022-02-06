Бундеслига, 21-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Байер" 2:5

Голы: Фримпонг 16 (автогол), Тиггес 89 – Аканджи 10 (автогол), Виртц 20, Андрих 28, Та 53, Диаби 87

Боруссия Дортмунд: Кобель – Менье (Вольф, 46), Аканджи, Загаду, Геррейру – Брандт, Дауд, Беллингем – Ройс (Тиггес, 85), Мален (Мукоко, 79), Азар (Рейна, 61)

Байер: Грилль – Фримпонг (Фосу-Менса, 88), Та, Инкапье, Баккер – Андрих, Демирбай – Беллараби (Коссуну, 68), Виртц (Арангис, 81), Диаби (Адли, 89) – Шик (Аларио, 81)

Предупреждения: Дауд 26 – Беллараби 46

Матч "Боруссии" и "Байера" был обречён стать настоящей перестрелкой. "Фармацевты" в 20 стартовых турах Бундеслиги побили собственный рекорд результативности, а дортмундцы привыкли забирать большие матчи в открытых матчах, пользуясь бешеной результативностью Холанда. Эта дуэль обещала стать битвой Эрлинга против Патрика Шика, второго самого эффективного страйкера этого розыгрыша чемпионата, но на деле всё случилось совсем иначе.

Во-первых, Холанд на поле так и не вышел – викинг получил травму против "Хоффенхайма" и "Боруссия" не стала рисковать своей главной звездой. Во-вторых, у БД возникла масса проблем с созданием моментов – до 70-й минуты, когда счёт уже был 1:4, Дортмунд собрал ожидаемых голов на жалкий показатель 0.3. Тут и Холанд бы не выручил. При этом "Боруссия" атаковала большими силами и постоянно оставляла огромные дыры в обороне.

"Байер" этим блестяще пользовался. Гол Виртца "фармацевты" организовали в 7 касаний, и лишь Беллараби при этом сделал больше одного. А так 5 пасов в считанные секунды – банда Сеоане контратакует лучше всех в лиге, но соперник создавал им прямо идеальные условия для демонстрации своих сильных сторон.

Помимо удобного для "Байера" сценария, "фармацевты" ещё и показали бешеную реализацию. Если вынести за скобки феноменальный привоз Загаду и Аканджи в эпизоде с первым мячом, "Байер" забил следующие два мяча с трёх ударов, включая роскошный штрафной Андриха. У "Боруссии" просто не было шансов тягаться с таким.

Во второй половине футбол был ещё более открытым – ведь итог уже был понятен. Но мячей зрители увидели меньше. Приятно, что Дортмунд не бросил играть, и гол Тиггеса немного исправил катастрофичные 1:5, достигнутые мячом Та со стандарта и очередной результативной контратакой от Диаби. Но "Боруссии" надо было не характер демонстрировать, а играть в совсем другую игру. И тут уже вопросы к Марко Розе.