Вольфсбург – Гройтер 4:1. Волков наконец прорвало

Бундеслига, 21-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Гройтер" 4:1

Голы: Вранкс 7, 49, Арнольд 70, Филипп 75 – Хргот 44 (пен)

"Вольфсбург": Кастельс – Брукс (ван де Вен, 85), Борно, Лакруа – Штеффен (Руссийон, 65), Герхардт (Филипп, 65), Арнольд, Баку – Вранкс, Крузе (Вальдшмидт, 83) – Винд (Бялек, 65)

"Гройтер": Бурхерт – Виллемс (Иттер, 79), Виргевер, Грисбек, Аста – Тилльман (Грин, 85), Кристиансен (Рашль, 71), Сегуин – Дудзяк (Нильсен, 71), Левелинг, Хргота (Абиама, 79)

Предупреждения: Вранкс 58 – Сегуин 45, Грисбек 63

"Вольфсбург" наконец сделал это! Ровно три последних месяца команда Флориана Кофельдта мучалась на поле и мучала болельщиков своей игрой. И ни в какую не могла добыть победу. Но с приездом безнадёжного "Гройтера" на "Фольксваген Арена" все воодушевились – если не выигрывать сегодня, то когда? И ожидания не обманули – "волки" наконец взяли 3 очка.

Кофельдт рискнул и со старта выставил на поле сразу двух новобранцев – Макса Крузе и Йонаса Винда. Оба выдали не самый впечатляющий дебют, зато в их компании расцвёл юный Астер Вранкс. 19-летний полузащитник сегодня положил дубль, хотя до этого в Бундеслиге ещё не отличался.

Конечно же, даже с таким соперником у "волков" возникли проблемы в защите. Дурацкий фол Борно в собственной штрафной аккурат перед перерывом – из этой оперы. Хргота как всегда мастерки исполнил пенальти. 1:1. Но кипер гостей Бурхерт отдал должок на старте второй половины, убежав за сто миль от своих ворот и не оставив Вранксу другой возможности, как снова вывести свою команду вперёд.

"Вольфсбург" доминировал, но скользкий счёт не мог не напрягать Кофельдта. И тут на выручку пришла ещё и удача, не оставившая "Гройтеру" никаких надежд. Два Максимилиана, Арнольд и Филипп, на старте восьмой десятиминутки по разу пробили со штрафного. Мяч дважды попал в защитников в стенке и предательски отскочил в противоположный от Бурхерта угол.

4:1. Столь долгожданная победа должна немного воодушевить "Вольфсбург". Хотя даже такого соперника им разгромить откровенно повезло. Тем не менее, "волки" отрываются от зоны вылета на 2 очка и немного успокаивают своих фанатов. Впереди непростой отрезок – "айнтрахт", "Хоффенхайм", Гладбах, "Унион" и "Фрайбург". Они то и покажут, какую работу над ошибками проделали "волки" во время зимней паузы.