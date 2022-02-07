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Нойер пропустит минимум 3 недели из-за травмы

Германия
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Голкипер не сможет помочь своей команде

Нойер пропустит минимум 3 недели из-за травмы

Новина українською

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер перенес операцию на правом колене.

Журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в своем твиттере назвал сроки восстановления голкипера. По данным источника 35-летний Нойер пропустит минимум 3-4 недели, в худшем случае восстановление затянется на 6 недель.

Место в основном составе команды займет запасной вратарь Свен Ульрайх.

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В нынешнем сезоне Нойер провел 28 матчей за "Баварию" и пропустил 28 мячей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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