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Нойер пропустит минимум 3 недели из-за травмы
Голкипер не сможет помочь своей команде
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер перенес операцию на правом колене.
Журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в своем твиттере назвал сроки восстановления голкипера. По данным источника 35-летний Нойер пропустит минимум 3-4 недели, в худшем случае восстановление затянется на 6 недель.
Место в основном составе команды займет запасной вратарь Свен Ульрайх.
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В нынешнем сезоне Нойер провел 28 матчей за "Баварию" и пропустил 28 мячей.
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