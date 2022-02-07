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Официально: Зюле летом станет игроком дортмундской Боруссии

Германия
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Он останется в Бундеслиге

Официально: Зюле летом станет игроком дортмундской Боруссии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Защитник "Баварии" Никлас Зюле продолжит карьеру в другом немецком клубе, а именно "Боруссии" из Дортмунда.

По информации официального сайта "шмелей", летом он на правах свободного агента подпишет контракт на четыре года.

"Мы рады, что смогли подписать на четыре года игрока национальной сборной Германии, а имено Никласа Зюле", — сказал Михаэль Цорк.

В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за "Баварию" и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Никлас Зюле
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