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Официально: Зюле летом станет игроком дортмундской Боруссии
Он останется в Бундеслиге
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Баварии" Никлас Зюле продолжит карьеру в другом немецком клубе, а именно "Боруссии" из Дортмунда.
По информации официального сайта "шмелей", летом он на правах свободного агента подпишет контракт на четыре года.
"Мы рады, что смогли подписать на четыре года игрока национальной сборной Германии, а имено Никласа Зюле", — сказал Михаэль Цорк.
В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за "Баварию" и отдал 1 результативную передачу.
✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet.— Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022
Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus.
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